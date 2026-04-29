Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este miércoles un diálogo telefónico sobre las guerras en Irán y Ucrania, y si bien hablaron sobre la posibilidad de que ambos conflictos finalicen con un “calendario similar”, el mandatario norteamericano desestimó una sugerencia de su homólogo ruso de que Moscú ayude a gestionar las reservas de uranio de Teherán.

Rusia mantuvo su firme determinación de apoyar “plenamente” los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica a la crisis en Medio Oriente y presentó varias propuestas para resolver las diferencias sobre el programa nuclear iraní, declaró el asesor presidencial Yuri Ushakov.

Señaló que, con este fin, Moscú mantendrá contactos activos con los representantes iraníes, los líderes de los estados del Golfo Pérsico, así como con Israel y el equipo negociador estadounidense, reportó la agencia Xinhua.

Putin consideró acertada la decisión de Trump de extender el alto el fuego en el conflicto con Irán, ya que contribuirá a estabilizar la situación, afirmó Ushakov, y “subrayó las consecuencias inevitables y extremadamente perjudiciales no solo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional, si Estados Unidos e Israel recurrieran una vez más a la acción militar”.

Según el portavoz del Kremlin, Putin y Trump dialogaron sobre el alto el fuego curso en Medio Oriente en una llamada de hora y media este miércoles.

El funcionario ruso dijo también hablaron sobre la guerra en curso en Ucrania y la posibilidad de un alto el fuego que coincidiera con el Día de la Victoria, el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, reportó RIA Novosti.

Rusia fue quien inició la llamada, que tuvo un tono “franco y profesional”, según declaró Ushakov a los periodistas el miércoles.

Al respecto, Trump comentó: “Hablé de Ucrania y un poco de Irán, y tuvimos una conversación muy buena”.

Trump, en el marco de las sugerencias de Putin y al ser consultado por los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca sobre qué guerra creía que terminaría primero, respondió: “No lo sé, tal vez tengan un calendario similar”, dijo el presidente norteamericano, citado por CNN y CBS News.

Trump afirmó que Putin ofreció asistencia en el conflicto con Irán específicamente en relación con el uranio enriquecido.

“Me dijo que le gustaría participar en el enriquecimiento ilícito (en manos de Teherán), si podía ayudarnos a conseguirlo”, declaró Trump a los periodistas. “Le respondí: ‘Preferiría que participara en el fin de la guerra con Ucrania'”.

Moscú ha propuesto previamente asumir el control de las reservas de uranio enriquecido de Irán, replicando su papel en el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015.

Por otra parte, Putin condenó enérgicamente el intento de asesinato contra Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, haciendo hincapié en la inaceptabilidad de cualquier forma de violencia con motivaciones políticas, declaró Ushakov.

Respecto a la situación en Ucrania, tanto Putin como Trump expresaron valoraciones muy similares sobre la conducta de las autoridades de Kiev, encabezadas por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que, provocadas y respaldadas por potencias europeas, persiguen una estrategia para prolongar el conflicto, según el Kremlin.

Putin declaró directamente a Trump que Kiev está recurriendo abiertamente a métodos terroristas, llevando a cabo ataques contra instalaciones puramente civiles en territorio ruso, añadió el asesor.

Sobre la posibilidad de un alto el fuego con Ucrania durante el período de conmemoraciones del Día de la Victoria, Trump expresó un fuerte apoyo a la iniciativa, señalando que “la festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial”, según Ushakov.

Putin reafirmó que los objetivos de la operación militar especial se lograrán en cualquier caso, dijo el asesor. “Naturalmente, Rusia preferiría que esto se lograra a través de negociaciones.

Para ello, Zelensky debe responder positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por parte de Estados Unidos. Ushakov añadió que el presidente estadounidense hizo hincapié en la necesidad de detener las hostilidades cuanto antes, así como en su disposición a contribuir a este esfuerzo en todo lo posible.

Fuente: Noticias Argentinas