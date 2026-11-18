El mejor precio de la ciudad en corta y larga distancia.

Servicio de transporte 100% habilitado.

¿CÓMO PARTICIPAR POR LOS $500.000 EN PREMIOS ?

Para cuidar a nuestra comunidad, el sorteo es exclusivo para nuestros clientes ACTIVOS reales. Participar es muy simple:

*Ingresá al Grupo 3 mediante el enlace o escaneando el código QR de la imagen.

*Tené registrado al menos 3 viajes comprobables realizados.

*Compartí la publicación del sorteo en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp... MENCIONANDO, ARROBANDO, ETIQUETANDO @tuautogchu

📲 ¡No te quedes afuera! Escaneá el QR o tocá el link de ingreso, sumate al Grupo 3 y viajá seguro al mejor precio…

FESTEJEMOS JUNTOS Y DISFRUTEMOS EL CRECIMIENTO DE NUESTRO EQUIPO 🙏🤳💭🫰🗣️🍀🎈🫠🫵🛍️🚗😎🎉!!!

🍀Sorteo online en vivo el 20/12/2026! Acordate de seguir y difundir nuestras redes sociales @TUAUTOGCHU ... 👁️Participan los 3 grupos oficiales de nuestra empresa.

📞MPORTANTE: AUNQUE ESTEN EN LOS 3 GRUPOS SU NUMERO TELEFONICO PARTICIPA CON UNA SOLA CHANCE!

💬 Grupo 3 (Comunidad / Abierto):

https://chat.whatsapp.com/JryjR7DIxOi83Jy7TcD9Wg

🤝 ¿Querés sumarte a trabajar con nosotros?

Buscamos choferes con vehículo propio. Los requisitos obligatorios para sumarte al equipo son:

Contar con Carnet D1 (transporte de pasajeros), seguro de pasajeros al día y estar inscripto en el Monotributo.

¡Contactanos para más detalles!

📲 Consultas:

📞 3446 41 15 51

📞 3446 67 12 13

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