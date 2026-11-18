"Tu Auto" celebra su segundo aniversario sorteando medio millón de pesos en efectivo
El mejor precio de la ciudad en corta y larga distancia.
Servicio de transporte 100% habilitado.
¿CÓMO PARTICIPAR POR LOS $500.000 EN PREMIOS ?
Para cuidar a nuestra comunidad, el sorteo es exclusivo para nuestros clientes ACTIVOS reales. Participar es muy simple:
*Ingresá al Grupo 3 mediante el enlace o escaneando el código QR de la imagen.
*Tené registrado al menos 3 viajes comprobables realizados.
*Compartí la publicación del sorteo en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp... MENCIONANDO, ARROBANDO, ETIQUETANDO @tuautogchu
📲 ¡No te quedes afuera! Escaneá el QR o tocá el link de ingreso, sumate al Grupo 3 y viajá seguro al mejor precio…
FESTEJEMOS JUNTOS Y DISFRUTEMOS EL CRECIMIENTO DE NUESTRO EQUIPO 🙏🤳💭🫰🗣️🍀🎈🫠🫵🛍️🚗😎🎉!!!
🍀Sorteo online en vivo el 20/12/2026! Acordate de seguir y difundir nuestras redes sociales @TUAUTOGCHU ... 👁️Participan los 3 grupos oficiales de nuestra empresa.
📞MPORTANTE: AUNQUE ESTEN EN LOS 3 GRUPOS SU NUMERO TELEFONICO PARTICIPA CON UNA SOLA CHANCE!
💬 Grupo 3 (Comunidad / Abierto):
https://chat.whatsapp.com/JryjR7DIxOi83Jy7TcD9Wg
🤝 ¿Querés sumarte a trabajar con nosotros?
Buscamos choferes con vehículo propio. Los requisitos obligatorios para sumarte al equipo son:
Contar con Carnet D1 (transporte de pasajeros), seguro de pasajeros al día y estar inscripto en el Monotributo.
¡Contactanos para más detalles!
📲 Consultas:
📞 3446 41 15 51
📞 3446 67 12 13
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