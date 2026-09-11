TU AUTO GCHU es un servicio privado de transporte de pasajeros con sede en Gualeguaychú, qué invita a pautar con nosotros publicidad por la alta llegada a usuarios y redes sociales. La propuesta busca responder a la creciente demanda de movilidad.

La prestación abarca tanto traslados urbanos diarios como viajes de larga distancia.Para garantizar una comunicación directa y ordenada con la comunidad, la firma opera mediante grupos de WhatsApp diferenciados.

Los enlaces de acceso directo se encuentran disponibles en todas sus publicaciones oficiales.

En paralelo al crecimiento de la demanda, TU AUTO GCHU abrió una búsqueda de conductores que cuenten con vehículo propio para sumarse al equipo de trabajo, con el objetivo de garantizar la seguridad del pasajero y el cumplimiento de la normativa vigente.

¿Buscás viajar seguro y pagar menos?

Con TU AUTO GCHU es posible.

Te ofrecemos un servicio habilitado, ágil y con los precios por kilómetro más económicos del mercado.

Ya somos más de 2.000 clientes conectados a través de nuestras comunidades de WhatsApp.

¿Necesitás viajar lejos?

Consultanos por trayectos de Larga Distancia.

Sumate directo a nuestros grupos de WhatsApp:

🔒 Grupo 2 (Solo avisos / Cerrado):

https://chat.whatsapp.com/GThmgg0YA259hXxrq0S0uE?s=sw&p=a&mlu=2&amv=1

💬 Grupo 3 (Comunidad / Abierto):

https://chat.whatsapp.com/JryjR7DIxOi83Jy7TcD9Wg

¿Querés sumarte a trabajar con nosotros?

Buscamos choferes con vehículo propio. Los requisitos obligatorios para sumarte al equipo son:

Contar con Carnet D1 (transporte de pasajeros), seguro de pasajeros al día y estar inscripto en el Monotributo.

¡Contactanos para más detalles!

📲 Consultas:

📞 3446 41 15 51

📞 3446 67 12 13

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