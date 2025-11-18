El Honorable Concejo Deliberante aprobó los programas “Tu Primer Alquiler” y “Mejorar Tu Hogar”, los cuales están orientados a abordar de manera integral el acceso a la vivienda en nuestra ciudad. Ambos fueron presentados por el bloque Más para Entre Ríos.

Por un lado, el programa “Tu Primer Alquiler” ofrece una herramienta concreta para acompañar a quienes deben afrontar los elevados costos iniciales del alquiler. A través de una línea de microcréditos a tasa cero por $220.000, a devolver en 18 cuotas mensuales iguales y consecutivas, se busca aliviar el impacto económico que implica ingresar a una vivienda alquilada. Entendemos que el monto constituye una ayuda que nunca es suficiente frente a la suma importante de dinero que hoy se exige, pero representa un apoyo real para quienes necesitan dar ese primer paso y no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

Por su parte, el programa “Mejorar Tu Hogar” establece una política municipal de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, destinada a mejorar condiciones de habitabilidad, higiene, accesibilidad y salubridad. Con una asignación del 0,5% del presupuesto municipal, se concibe esta inversión como una acción de salud pública, inclusión y prevención, que fortalece la permanencia segura en la vivienda y promueve una mayor equidad territorial.

Para este plan, la autoridad de aplicación deberá realizar un informe socioeconómico, en el cual deberá intervenir un/a asistente Social y un informe técnico de infraestructura firmado por un profesional con competencia, priorizando los siguientes criterios:

a) Hogares con personas con discapacidad.

b) Hogares con pacientes oncológicos, trasplantados o con enfermedades crónicas.

c) Familias con niños/as y/o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

d) Familias que vivan en condiciones de emergencia sanitaria o estructural.

e) Deficiencias de la vivienda.

La autoridad de aplicación de dicho programa será la Dirección de vivienda, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Humano.