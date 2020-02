Tu primer terreno: Piaggio entregó 16 lotes a docentes de Agmer

“La tierra constituye un bien de especulación y la concentración de grandes dimensiones por parte de pocos, genera inequidades en el mercado inmobiliario. Considerando que el acceso a la vivienda constituye un derecho humano y que el acceso a la tierra es un paso fundamental y necesario para llegar a la vivienda propia surge la necesidad de la creación de éste programa”, manifestaron desde la Municipalidad respecto a “Tu primer terreno”.

En este marco, el Estado Municipal se ha convertido en impulsor proactivo generando condiciones que faciliten el camino para que los ciudadanos de Gualeguaychú puedan acceder a su propia porción de tierra. En este sentido es que surge el programa, una herramienta que se suma a otras que se fueron consolidando, como el Banco de Tierras. Los vecinos y vecinas inscriptos en este programa van a poder comprar sus terrenos, siendo una herramienta perfectible para que se transforme siempre en algo mejor.

“Ante tan importante paso que estamos dando con ustedes es inevitable no ponernos en el lugar del cual partimos, cuando las cosas comienzan a transformarse tenemos que darle un gran valor. La lógica del mercado hace que muchos puedan llegar y que muchísimos no puedan llegar, gente con trabajo, con familia que no pueden acceder al terreno, a la casa propia y en esa lógica es en la que vivimos en Gualeguaychú” y agregó: “Hace cuatro años comenzamos a soñar, a imaginar poder transformar esta lógica y para eso tenemos que arar en terreno difícil”, expresó el intendente Martín Piaggio.

“Primero se pusieron a prueba nuestras capacidades para pensar este programa, después buscar los instrumentos legales para los cuales tuvimos que hacer ordenanzas para que esto se pueda dar, y después soportar a esos poquitos que no quieren que esta situación se dé, y soportar esta tensión es hablar con franqueza hacia todos los demás”, reflexionó el Jefe comunal.

“Esto fue un proceso muy difícil de luchar contra muchas cosas, algunas se ven y otras no, por eso es una felicidad muy grande que tenemos en momentos como este”, manifestó, antes de expresar su emoción “porque en algún momento pensamos que estas eran ideas, utopías, sueños que nunca se van a lograr, y nosotros como gobierno lo que hicimos es haber escuchado y haber transformado en herramienta concreta lo que planteaban como necesidad, pero ustedes se lo ganan por sus propios esfuerzos, no me olvido la primera reunión que la hicimos hace cuatros años y medio”.

“El Banco de Tierras de Gualeguaychú se pone al servicio de las necesidades de los ciudadanos como ustedes, y este paso es la prueba de que se puede, hoy nuestra Gualeguaychú cuenta con una herramienta que no tenía y ustedes son el ejemplo de que la tierra tiene que tener un fin social al servicio de los compradores”, destacó, por su parte, el secretario de Hábitat, Ricardo Delvecchio.

Las 16 familias pertenecen al gremio docente, representadas por el sindicato Agmer. Desde la Secretaría de Hábitat se analizaron las postulaciones realizadas, que debían cumplir con los siguientes requisitos: certificar ingresos suficientes para afrontar un préstamo, acreditar residencia, constituir grupo familiar, no poseer otra propiedad ni haber sido beneficiario de algún plan de viviendas. Los propietarios pagarán en cuotas los terrenos y se encargarán de la construcción de sus viviendas.

Cabe destacar, que al tratarse de una venta de propiedades del Estado, esta operación requirió la aprobación del Concejo Deliberante y fue otorgada por unanimidad en la última sesión.

RECUADRO

Programa “Tu primer terreno”

Destinatarios:

- Ser persona mayor de 18 años con o sin grupo conviviente

- Ser nativo con dos años de residencia en la ciudad o acreditar residencia mayor a cinco años en la misma.

Condiciones:

No poseer inmuebles de su titularidad ni de su grupo familiar conviviente.

No haber sido beneficiado por planes de vivienda de cualquier tipo para compra de vivienda.

Cuando los adquirentes incumplieran el pago de tres (3) cuotas podrán ser intimados para regularizar su situación.

Ante la falta de pago de cuotas, a partir de seis (6) cuotas incumplidas, de manera automática el adjudicatario quedará fuera del programa y el inmueble pasa nuevamente al banco de tierras de la Municipalidad.

Una vez realizada la registración, se hará por intermedio de la Trabajadora Social una validación de datos para poder participar del sorteo. Si en ella se encontrasen datos falsos, siendo esto una declaración jurada, queda de manera inflexible por fuera del programa, sin posibilidad de volver a ingresar.

Se realizará un compromiso de no enajenar ni alquilar el bien por un plazo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de escrituración.

La escritura traslativa de dominio y la constitución de la hipoteca se otorgarán una vez abonado el 25% del precio total.

La construcción de la futura vivienda deberá respetar los estándares establecidos por la dirección de viviendas.

Solamente podrán participar de los sorteos un (1) integrante por grupo familiar. No pudiendo participar en este programa, funcionarios municipales, provinciales y/o nacionales.

Inscripciones: tuprimerterreno.gualeguaychu.gov.ar

Consultas: secretaría de Hábitat.