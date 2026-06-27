La tuberculosis dejó de ser una enfermedad asociada al pasado para convertirse nuevamente en una preocupación sanitaria. Lejos de mostrar una tendencia descendente, los casos continúan creciendo en todo el país y Entre Ríos figura entre las provincias donde ese incremento resulta más pronunciado.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, durante las primeras 22 semanas de 2026 la provincia registró 118 casos confirmados, frente a los 85 notificados en igual período de 2025. El incremento alcanza el 38,8%, una cifra que ubica a Entre Ríos entre las jurisdicciones con mayor crecimiento relativo del país, sólo detrás de Misiones y Mendoza.

La tasa también refleja esa evolución: pasó de 5,83 a 8,07 casos cada 100 mil habitantes, mientras que en términos absolutos se incorporaron 33 nuevos pacientes bajo vigilancia epidemiológica respecto del mismo período del año pasado.

Al respecto, el reconocido médico infectólogo de nuestra ciudad Ignacio Bourlot explicó que la realidad que atraviesa Gualeguaychú es similar a la que muestran los registros provinciales y nacionales.

"La realidad de la tuberculosis en nuestra ciudad no escapa a la realidad nacional ni de la provincia. En los últimos años hay un aumento real del número de casos de tuberculosis activa, principalmente con compromiso pulmonar, que es la forma más frecuente de la enfermedad", sostuvo.

A diferencia de otras patologías, el crecimiento de la tuberculosis genera una preocupación adicional: cada nuevo caso activo puede convertirse en el origen de nuevos contagios.

"Estos pacientes no solamente sufren una enfermedad que puede producir un daño pulmonar muy importante e incluso ocasionar la muerte, sino que además eliminan el bacilo al toser y pueden contagiar a otras personas", explicó Bourlot.

Esa capacidad de transmisión convierte al aumento de casos en un fenómeno que tiende a retroalimentarse si no se logra detectar y tratar rápidamente a quienes desarrollan la enfermedad.

"Eso nos pone en una situación de alerta especial porque no sólo hay más pacientes, sino que esos pacientes, a su vez, pueden generar nuevos casos", advirtió.

La tuberculosis se transmite por vía aérea. Cuando una persona con enfermedad pulmonar activa tose, estornuda o incluso habla durante un tiempo prolongado, libera al ambiente pequeñas partículas que contienen la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Quienes conviven o permanecen durante muchas horas en espacios cerrados con ese paciente tienen mayores posibilidades de contagiarse.

Sin embargo, infectarse no significa necesariamente desarrollar la enfermedad. Muchas personas albergan el bacilo durante años sin presentar síntomas. El problema aparece cuando las defensas disminuyen y la bacteria comienza a multiplicarse.

Las formas menos conocidas

Aunque la tuberculosis pulmonar representa la mayoría de los casos, el incremento de la circulación también aumenta la posibilidad de encontrar presentaciones mucho menos frecuentes.

"Cuando empezamos a ver más tuberculosis también aumenta la frecuencia de pacientes con compromiso de otros órganos", señaló Bourlot.

En Gualeguaychú, incluso, ya comenzaron a aparecer situaciones poco habituales: "Nos tocó asistir mujeres muy jóvenes con tuberculosis ginecológica, cuadros de una gravedad importante que muchas veces requieren cirugía y que pueden dejar secuelas, como dificultades para lograr embarazos en el futuro, además de recaídas o compromiso de otros órganos".

Existen formas extrapulmonares que afectan ganglios linfáticos, huesos, riñones, sistema nervioso central, intestino o aparato reproductor, entre otros órganos. En esos casos, el diagnóstico suele resultar mucho más complejo.

Los desafíos que implica la enfermedad

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema sanitario es que la tuberculosis no siempre se presenta de manera evidente.

Cuando el compromiso pulmonar es clásico, una muestra de la expectoración suele permitir identificar rápidamente el bacilo en el laboratorio. Pero eso no ocurre en todos los pacientes.

"A veces la enfermedad plantea verdaderos desafíos diagnósticos y cuesta confirmar que se trata de tuberculosis y no de otra patología. Ese retraso implica que el tratamiento llegue más tarde", explicó el infectólogo.

Mientras el paciente continúa sin tratamiento, la enfermedad progresa, aumenta el daño sobre el organismo y también se prolonga el período durante el cual puede transmitir la infección a otras personas.

"El retraso terapéutico genera más complicaciones, mayor mortalidad y más carga de enfermedad. Además, durante todo ese tiempo esos pacientes siguen pudiendo generar nuevos casos", describió Bourlot

En segundo lugar, a diferencia de muchas infecciones bacterianas que pueden resolverse con pocos días de antibióticos, la tuberculosis requiere tratamientos prolongados y un seguimiento muy estricto.

"Completar un tratamiento adecuado no es sencillo", resumió Bourlot.

El esquema estándar contempla dos meses iniciales con cuatro medicamentos combinados, seguidos por al menos otros cuatro meses con dos fármacos, aunque la duración puede extenderse según cada caso.

Durante ese período es frecuente la aparición de efectos adversos, intolerancia digestiva o interacciones con otros medicamentos que obligan a modificar el tratamiento.

Por ese motivo, el acompañamiento médico resulta indispensable. "Si el paciente abandona la medicación antes de tiempo aumenta el riesgo de recaídas y también la posibilidad de que aparezcan cepas resistentes a los antibióticos disponibles", alertó.

Igualmente, pese al incremento de casos, Bourlot remarcó que la tuberculosis tiene tratamiento y puede curarse cuando se diagnostica oportunamente y el paciente completa correctamente la terapia.

Los síntomas más frecuentes incluyen tos persistente durante más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, cansancio y, en algunos casos, expectoración con sangre.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, los especialistas recomiendan consultar rápidamente al sistema de salud y evitar la automedicación.

El infectólogo también señaló que parte del aumento observado podría estar relacionado con una mejora en los sistemas de vigilancia epidemiológica luego de la pandemia de COVID-19, período durante el cual disminuyó la notificación de numerosas enfermedades: "Puede haber una situación mixta. Probablemente exista un aumento real de casos, pero también una mejor notificación. Y conocer el número verdadero siempre permite tomar mejores decisiones sanitarias y organizar espacios de atención más apropiados".

Mientras tanto, las estadísticas muestran que la tuberculosis volvió a ganar terreno en Entre Ríos, y aunque continúa siendo una enfermedad curable, el diagnóstico precoz, el seguimiento médico y el cumplimiento completo del tratamiento siguen siendo las herramientas más importantes para evitar que esa tendencia continúe creciendo.