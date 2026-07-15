Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina desde las 16 en Atlanta, por la semifinal del Mundial 2026, y el entrenador Thomas Tuchel definió el once, en el que no podrá contar con Jarell Quansah, suspendido tras su expulsión en octavos, ni con Jordan Henderson, quien se entrenó diferenciado el martes tras ser operado de una lesión en la muñeca izquierda.

La principal duda era en el lateral derecho. Con Quansah fuera de consideración, Ezri Konsa volvió a ocupar ese sector en los cuartos de final, pero el DT optó por Reece James, recuperado de una lesión muscular. A su vez, el central John Stones retornó al once y también aparecerá Djed Spence por la izquierda en lugar de Nico O'Reilly.

Declan Rice había arrastrado un cuadro viral y molestias físicas durante el certamen, pero se recuperó durante los cuartos de final y por eso podrá estar presente frente a la Albiceleste.

Además, si bien el DT había recibido buenas noticias con Bukayo Saka, ya recuperado de sus problemas físicos, finalmente ahí jugará Morgan Rogers, todo una sorpresa ya que es volante ofensivo, no extremo. Además, las molestias que mostró Jude Bellingham en el último encuentro no le impidieron estar desde el inicio.

La formación de Inglaterra vs. Argentina

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.