El pensionista de la caballeriza “Basilio” se adjudico la prueba central superando a Master Spirit por varios cuerpos dejando tercero a Chiches Telus, 1cpo del anterior.

El entrenado por Carlos M Ruiz fue llevado a la victoria en excelente faena por la destacada fusta de Gustavo Taborda en un brillante registro de 1¨13¨35. para cubrir las doce cuadras en pista de arena normal.

Con un interesante marco de público se disputo la 7ma jornada en la arena local dando muestras el apoyo de la grey burrera “Entrerriana” que dejo un excelente recaudación conformando las expectativas de los directivos de la institución.Los destacados de la jornada fueron los pilotos G.Taborda visito en tres oportunidades la herradura de la victoria mientras Matias Haller y Oscar Osorio se adjudicaron un merecido doblete

Premio “Clásico Clausura”

Con las gateras completas , se abrieron los partidores a la hora señalada, tomando el comando Globber seguido de Master Spirit a la par de Chiches Lelus. En mitad de la prueba Gustavo Taborda junto las riendas a Globber y paso a la vanguardia entablando un final ajustado que le permitió sacar ventajas apreciables a Master Spirit, seguido de Chiches Tellus alcansando una merecida victoria” siendo aplaudido por la grey burrera.

(Cronista Edgardo Rivas)