Argentina vive un extenso fin de semana largo para promover la actividad turística en todos los rincones del país. Entre Ríos y Gualeguaychú en particular son destinos muy elegidos, sobre todo desde lugares cercanos como provincia de Buenos Aires y Uruguay.

En diálogo con Ahora Cero Radio, el titular de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, Agustín Rosado, aseguró que “es probable que el sábado a la noche estemos complicados con el número de camas. Afortunadamente el lunes también es feriado para el Uruguay por lo que ellos tienen tres días para visitarnos”.

“De todos modos a Gualeguaychú lo están eligiendo y mucho, y no sólo los fines de semana. Ya no estamos esperando fechas especiales porque en la semana también estamos recibiendo gente. Por supuesto que la gran afluencia es del público uruguayo pero también nos están visitando mucho de provincia de Buenos Aires”, indicó Rosado y recordó que “hace dos años estábamos angustiados y pensando en cerrar definitivamente; una situación terrible y creo que nadie se imaginaba este momento. Ahora estamos en un momento histórico donde pasamos una temporada baja de invierno espectacular y no fue una casualidad; porque no fue sólo un fin de semana, fueron todos estos meses de invierno con una situación muy superadora al 2019”.

En cuanto a la relación con el Municipio manifestó que “es muy buena aunque siempre hay cosas para mejorar. Nosotros muchas veces reclamamos que había zonas que no estaban lindas y que había mucho por mejorar, y ahora nadie puede negar que se ha avanzado muchísimo y que la ciudad está muy bien para ser disfrutada”.

Y agregó que “para mejorar nos queda pendiente el camino a Ñandubaysal a partir de Altos de Ñandubay. En esa zona hay muchos complejos que han quedados descolgados en una realidad que hoy estamos viviendo en la ciudad y es una pena porque en esa zona transitan muchísimos turistas, tanto para el balneario como para los complejos hoteleros. El mismo reclamo habíamos encarado para el Camino de la Península, donde tanta gente se aleja y ahora está muy bien encaminado el trabajo en esa zona; siempre hay cosas que mejorar; se ha hecho mucho pero siempre se puede hacer más”.

“Tenemos una gran oportunidad y queremos que no sea sólo algo de una época”, expresó el referente de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad, haciendo alusión a todo lo que se puede potenciar de cara al futuro.

¿Qué pasa con los precios?

“La problemática de la inflación es tremenda. No recuerdo en 18 años de trabajo de estar tan pendientes de los precios, es agobiante; no se puede estar así. Las bebidas aumentaron un 20%; imaginen que una cerveza está llegando los 1000 pesos. También subió la muzzarela que es fundamental para las pizzerías, la papa llegó a estar 3 mil pesos la bolsa; la cebolla a 6 mil pesos; los tomates a 4500 pesos. ¿Hasta dónde podes trasladar esto a los precios del consumidor? Más que pendientes de las ventas, estamos preocupados por los precios de los alimentos. Estamos todo el tiempo analizando todos los precios para no errar y trabajar a pérdida”, lanzó Rosado.

Debieron liberar el peaje de Zárate por el alto tráfico rumbo a Entre Ríos

Tras dos siniestros viales en la ruta nacional 12, solicitaron extremar la precaución al circular por el intenso caudal que ingresa a Entre Ríos.

Durante el fin de semana extralargo Entre Ríos espera unos 180 mil visitantes, según la Secretaría de Turismo de la Provincia. En ese marco, se registró desde este jueves y viernes un movimiento vehicular.

Desde muy temprano este viernes el tránsito se vio incrementado en el corredor de la Autovía Mesopotámica con demoras generalizadas en el sector del peaje de Zárate. Por esa razón cerca de las 10 decidieron liberar las cabinas para agilizar el ingreso a la provincia desde el norte bonaerense y se mantuvo el pago para egresar de la provincia.

Mariano Bradanini, vocero de Caminos del Río Uruguay, confirmó que desde el "Complejo Zarate - Brazo Largo está muy cargada la ruta 12 y la 14 hacia el Norte. Les pedimos precaución a los conductores".