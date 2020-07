Turismo, gimnasios y academias: Las expectativas frente al anuncio de Piaggio

Con más de 100 días de cuarentena y sin una salida a la vista, el intendente de la ciudad conversó con ElDía desde Cero y aseguró que "la pandemia rompió la agenda y se impuso esta nueva realidad. Nos retrotraemos a seis meses y estábamos hablando de nuevos servicios, nuevas obras, nuevos derechos como estábamos habituados en años anteriores, y finalmente mutó".

"Desde lo sanitario, estamos controlando cada caso para que esto no se convierta en un brote. Se han bloqueado los sospechosos y se han evitado los brotes que resultan incontrolables. Mi deseo es que podamos seguir así hasta que el mundo encuentra una solución definitiva", opinó el Intendente.

Asimismo, adelantó que “estamos trabajando con los distintos sectores como los gimnasios y las canchas de fútbol. Teníamos prácticamente una confirmación de que se venía la reapertura, pero la realidad cambió en estos 20 días. Se dispararon los casos en Colón, Islas del Ibicuy y Paraná, pero de todos modos sigo con las expectativas que se pueda reabrir en nuestro territorio local", manifestó el Intendente respecto del pedido laboral del sector.

En este sentido adelantó que se está "evaluando una ordenanza para ayudar a consolidar un paliativo económico en estos sectores bien puntuales como el turismo, la gastronomía o los gimnasios". "Son paliativos económicos, algunos préstamos", lanzó.

ElDía averiguó de dónde provendrán los fondos y si los beneficiarios deberían inscribirse en un registro. Ninguno de estos detalles están a disposición, debido a que el Poder Ejecutivo está trabajando en una etapa de planificación.

Los gimnasios en lucha

El profesor José Medina, al frente del gimnasio Habbibi, contó que “nuestra situación es complicada como la de todos los lugares. Esta reinauguración es una gran ventaja. De todos modos, estos tres meses que hemos estado cerrados, nos han llevado a tener una gran falencia económica en cuanto a que no podemos mantener al día los impuestos, alquileres y otros gastos más. No creo que alguien haya podido mantener los pagos sin haber generado dinero porque esta es una actividad que no te permite ahorrar: las ganancias son paupérrimas y no teníamos un margen para hacer un fondo y asumir compromisos durante tres meses sin estar en actividad”.

José Medina Gym.jpg

“Sinceramente, hoy nos estamos planteando si seguimos con la misma temática, o aumentamos las cuotas porque es muy poca la ganancia que nos deja y cuando aparece una pandemia como esta, queda todo más en evidencia”, lanzó Medina.

“Respecto a los créditos no hay nada concreto, será cuestión de esperar unos días. Tampoco hemos recibido respuestas sobre una posible exención de impuestos para poder allanarnos un poco el camino. Hay actividades que han comenzado como los bares con cuatro personas sentadas en una mesa de uno por uno, y no nos han habilitado a nosotros que contamos con más espacio para el distanciamiento social”, criticó el profesor de gimnasia.

“Tuve que bajar las persianas”

Agustín Rosado, reconocido gastronómico de la Costanera (Vamos Argentina y Con el cuchillo entre los dientes), aseguró que “es un desastre lo que estamos pasando. Los gastronómicos que abrieron estamos pelados. Teníamos tres y hasta cinco mesas como muchísimo, por lo que yo tomé la decisión de bajar la persiana porque tengo un espacio de 120 cubiertos, con los costos de luz, gas, alimentos perecederos, y no sirve estar abiertos con todo el riesgo que implica hacer ir al personal”.

restaurante.jpg

“Tomé la decisión de cerrar porque las pérdidas son monumentales. Tendremos que aguantar tres meses más hasta llegar a la primavera; afortunadamente la ayuda del gobierno ha sido más que positiva entre la cobertura de un porcentaje del salario y los créditos”, explicó.

En cuanto a la situación económica, indicó que “no hay espalda, ni empresario ni emprendedor que aguante todo esto. Todos los gastronómicos están en la misma situación. Algunos otros también están con ganas de bajar las persianas. La situación es crítica. En la ciudad habrá 300 prestadores turísticos y habrá 7 u 8 gastronómicos y unos 10 hoteles”.

“Las academias son un lugar seguro”

Lucas García es profesor y director del Estudio Kuality. Anunció a ElDía que podrá volver a trabajar con sólo el 50% de su alumnado debido a que los menores de 12 años no están autorizados a volver a la academia de danzas y artes.

Respecto a los posibles créditos, opinó que “lo que menos queremos es endeudarnos más. Lo que necesitamos es una ayuda o que nos exceptúen de los impuestos”.

“Todos los proyectos que teníamos para el año que viene han quedado suspendidos. Nosotros somos una institución privada de formación de danza y arte. Hay proyectos que se han revertido y tengo muy pocas expectativas”, relató.

Estudio Kuality.jpg

Finalmente, aclaró que “el estudio viene acarreando una deuda de estos tres meses. Personalmente no puedo entender cómo pueden estar los niños jugando en el Corsódromo, tocando todos los elementos y sin ninguna distancia, y no se les permita ir a su academia a estudiar con todos los recaudos de limpieza que nosotros acatamos y sumamos nuevos para estar bien tranquilos y seguros”.

En este sentido detalló que les tomarán la temperatura a los alumnos que ingresen al salón; tendrán otra instancia de desinfección de manos, para luego entrar al espacio de trabajo.

Las expectativas están puestas en los detalles del proyecto municipal anunciado por el intendente Piaggio. Hasta ahora, son más las preguntas que las respuestas.