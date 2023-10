Desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) confirmaron que hay destinos en la provincia que están con ocupación plena y que hay ciudades, como Concordia, donde el 40% de los turistas son extranjeros, principalmente provenientes de Uruguay, pero además hay una gran cantidad de brasileños. Juan Manuel Acedo, presidente de la entidad señaló al respecto: “En Concordia me confirmaron que hay un 40% de los visitantes que son extranjeros. En esa localidad esperaban una ocupación del 70% y creo que la van a superar bastante. El turista uruguayo está viniendo todos los fines de semana, sean largos o no, sino que ahora con el condimento de finde XXL porque hay algunos eventos en particular, sobre todo en las ciudades que están sobre la costa del Uruguay, así que aprovechan y ya vienen a pasear, por eso ese gran porcentaje”.

A su vez, informó: “En el caso de Villa Elisa, por ejemplo, estaban al 100% y derivaban turistas a San Salvador y Ubajay porque estaban sin lugar desde el miércoles; en la microregión Tierra de Palmares más o menos se manejan los mismos porcentajes y estaban con un 15% de turistas del exterior. Ciudades como Federación estaban en un 95%, San José en el 97%, Colón está por encima del 90% o 95%, y había mucha gente buscando alojamientos; en Paraná el nivel de reserva era del 78% el jueves, sé cuál será la ocupación todavía”.

“Hay información que llega minuto a minuto porque hay mucha gente. Teníamos la información hasta el jueves a última hora, y ya el viernes se terminó de ocupar hasta la noche lo que quedaba. Vamos a cerrar con un muy buen fin de semana, es uno de los mejores que ha habido en el año me parece. Pensábamos que por el Día de la Madre a lo mejor no se daba tanto movimiento, porque eso ocurrió el Día del Padre, pero la gente salió”, destacó.

En este marco, sostuvo: “Vamos a tener un buen nivel de pernoctes y de gasto per cápita que, más allá de la situación económica, se incrementa muchísimo y la última vez que lo medimos fue en agosto, así que vamos a tener seguramente un número bastante superior a lo que tuvimos ese mes”.

Sobre el aluvión de extranjeros este fin de semana extra largo, el vicepresidente segundo de la CET, Leonardo Schey, quien reside en Concordia, afirmó: “Hay muchos uruguayos en esta ocasión, en algunos casos que son excursionistas y vinieron a hacer compras, pero advertimos una gran cantidad que vino a quedarse. Se han visto también brasileños que vienen dos o tres días”.

Sobre los atractivos que buscan los extranjeros en la ciudad, indicó: “Concordia tiene tres complejos termales básicamente, uno de ellos tiene parque acuático; la vista y los lugares donde están ubicados es increíble, y después vienen al parque San Carlos, disfrutan de la Costanera, tenemos el Centro de Convenciones donde siempre hay eventos que convocan mucha gente, van a conocer la represa, que es un paseo gratuito que se hace adentro; hay avistaje de aves, senderismo, turismo rural; y mucha gente viene por la pesca también. Hay una diversidad importante de oferta turística”.

Mario Delasoie, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Colón, observó que “en Colón siempre hay turismo uruguayo, y este fin de semana no es la excepción, que viene a hacer compras, a consumir gastronomía y demás”, y comentó que por otro la do la ciudad está repleta por las compras hechas con el Programa PreViaje 5: “En ese caso es un programa dedicado al turismo nacional y son paquetes o viajes adquiridos con anticipación. Consideramos que el PreViaje es una de las mejores medidas que se han tomado históricamente para promover el turismo interno, y tendría que incorporarse de manera definitiva dentro de las políticas turísticas del próximo gobierno”, opinó.

El dirigente aseguró que la cuidad está colmada de visitantes. “La ciudad está espectacular, el buen tiempo acompaña, las termas están funcionando a pleno, al igual que las de San José, Villa Elisa y Concepción del Uruguay, que están en un radio de 30 kilómetros. Hay paseos rurales y visitas a para conocer las economías regionales, como el cultivo de nuez pecán o las bodegas de la zona, se puede ir Palacio San José o al Museo Histórico Regional de San José. Tenemos muchos atractivos y los turistas nos eligen, sobre todo los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”, subrayó.