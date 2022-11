La inminente temporada de verano en Gualeguaychú ha generado grandes expectativas en los referentes del sector, que aguardan superar los buenos números que se tuvo durante el verano de 2022.

Un dato fundamental en ese optimismo es que durante todo el año se pudo ver un importante crecimiento en el movimiento de turismo en la ciudad, favorecido por el notorio ingreso de turismo uruguayo que fortaleció una postemporada que fue considerada buena tras el pasado verano.

Tanto los fines de semana largos, como en fines de semana llamados “comunes”, la ciudad presentó un panorama sumamente alentador y los prestadores pudieron mostrar síntomas de recuperación luego del año que permanecieron casi sin actividad por efectos de la pandemia.

Claro que no todo es color de rosas en el ámbito del turismo en la ciudad, porque la inflación y los constantes aumentos de precios, han puesto a los prestadores ante una disyuntiva importante: de qué manera poder encontrar precios acordes en sus emprendimientos que les permitan ser competitivos ante la demanda de turistas y poder cubrir los gastos fijos que se han ido incrementando en el último año.

En lo relacionado con los alojamientos, Marisa Yabrán, propietaria del Hotel Aguaý, expresó a AHORA El Dia que “sin haber hecho números redondos, estimamos que los costos de alojamiento para la temporada oscilarán entre un 50 y un 60 por ciento por encima de lo que fue el verano pasado. Hemos podido tener un oxígeno económico durante el año con lo que ha sido el turismo uruguayo, que nos permitió ir aumentando los costos de forma progresiva y que el aumento no sea de alto impacto”. También Yabrán sostuvo que “el panorama que tenemos para el verano un muy bueno, creemos que estamos en precios competitivos, acordes a los servicios que se ofrecen”.

En la misma línea se expresó Marcela Ghiotto, titular del complejo Posadas de las Aguas, quien indicó que “el aumento de precios en cuanto a costo de alojamiento estimamos que será cercano a un 70 por ciento con relación al verano pasado. La temporada ha sido realmente muy buena y creemos que el verano será muy productiva. En nuestro caso, hemos tenido el complejo completo en casi todos los fines de semana, con mucho ingreso de turismo del Uruguay, que nos ha cambiado el panorama en relación a cuando volvimos a trabajar luego de la pandemia”.

Por su parte, Martín Olaechea, del complejo Guayrá, dijo a AHORA ElDia que “en nuestro caso hemos tratado de ir haciendo pequeños retoques en relación al costo de la inflación. En la temporada pasada quedamos algo relegados después de lo que fue la pandemia y este año proyectamos aproximadamente un 7 por ciento mensual. Hemos tratado de que los aumentos no impacten mucho en el turista”.

Gastronomía, con números similares

También en el rubro gastronómico los aumentos se sentirán en relación a la temporada pasada, aunque en coincidencia con el rubro alojamientos, los propietarios de diferentes comercios del sector, han podido ir aplicando esos aumentos en forma paulatina durante la temporada.

“En nuestro caso, los aumentos de precios han sido constantes en todo el año, casi por encima de los números de la inflación. Hemos tratado de hacer los retoques sobre los precios en forma gradual, para que no se sienta tanto en la carta. Hemos tenido productos que han experimentado aumentos superiores al 100 por ciento en lo que va del año, en este último mes, las bebidas subieron mucho. No es un trabajo sencillo, porque todos hemos tenido aumentos importantes y buscamos que ese aumento no impacte directamente en el cliente”, indicó Agustín Rosado, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad y propietario de dos comercios del rubro.

Asimismo, Rosado resaltó que “el hecho de haber tenido una buena temporada durante todo el año, nos ha permitido absorber buena parte de esos aumentos con un panorama muy distinto al que teníamos cuando reabrimos tras la pandemia. Por eso creemos que no será un impacto muy fuerte el aumento, que ha sido progresivo a lo largo de todo el año”.

También Mauricio Arévalo del restaurante Nicéforo brindó un panorama similar, al expresar que “los aumentos los hemos ido haciendo en base a los costos de la inflación. En nuestro caso, casi todas las semanas sufrimos aumentos en productos que luego se van aplicando en la carta. En todos los casos, creo que la intención es aumentar sin que ese aumento sea muy drástico. No hemos podido mantener una carta sin aumentos porque semana a semana sufrimos cambios en lo que abonamos de productos. Igualmente creo que estamos a la altura del servicio que ofrecemos”.