Turismo: prestadores piden que no se restrinja la circulación turística luego del 4 de abril

Parece que fue ayer cuando en diciembre pasado se inauguró una temporada turística que, en el contexto de la pandemia, traía consigo más dudas que certezas. Si esto iba a provocar brotes de covid-19 en los centros turísticos, si se iban a respetar las medidas sanitarias, si estábamos preparados o no para un hipotético colapso. Finalmente, a tres meses de aquella apertura turística, ningún escenario apocalíptico sucedió sino que, por el contrario, todo funcionó mejor de lo esperado.

“Yo creo que fue una temporada aceptable. Obviamente que nosotros, desde el sector privado, esperábamos muchísimo más. En lo que respecta a hospedaje, se vieron muy beneficiados los bungalows y las cabañas, el cual el turista buscó, tanto en Gualeguaychú como en Pueblo Belgrano, pero no fue tan buena temporada para los hoteles. Pero en base a esto y sabiendo que las termas trabajaron con una cuota cortada de personas, yo creo que fue una buena temporada, pero nunca todo lo hecho va a alcanzar porque el año anterior, el 2020, terminamos todos con una mochila de deudas terrible”, sostuvo a modo de balance Marcelo Giachello, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

Lo cierto es que oficialmente la temporada de verano aún sigue activa, y realizando los trámites necesarios cualquier persona puede viajar a donde quiera. Y esto, en teoría, seguirá así hasta el 4 de abril próximo, pero es una incógnita lo que pueda pasar a partir del lunes 5, y esta incertidumbre alarma al sector turístico, uno de los más golpeados por la pandemia.

“Sería terrible que se restrinja la circulación turística luego del 4 de abril. Este año va a ser uno en el cual no vamos a encontrar esa estabilidad económica que necesitamos, y no sé cuándo la vamos a conseguir. No tengo la bola de cristal, pero sería terrible que se prohíba a las personas recorrer ciudades y hacer turismo luego del 4 de abril, con, sobre todo porque el panorama no es alentador. No hay señales de que se abran las fronteras con Uruguay, la vacunación llegó tarde y por lo tanto el turismo de tercera edad, que sale entre marzo y abril, este año ya no lo tuvimos y lo hemos perdido”, relató.

“La ayuda que tenemos por parte del Estado, el REPRO II, le sirve a los prestadores para que puedan pagar el 20% del sueldo de los empleados. Y este beneficio lo vamos a necesitar por mucho tiempo, porque la hotelería no se termina de reactivar, y no sólo acá, en Buenos Aires es impresionante la cantidad de hoteles que están cerrando o que están a la venta. Tenemos que ser conscientes que va a pasar mucho tiempo hasta que posamos volver a tener un turismo internacional fluido”, remarcó y agregó sobre si imagina si el verano que viene ya habremos dejado atrás la pesadilla del coronavirus: “Yo me imagino que sí, quiero ser lo más optimista posible porque lo necesitamos. Necesitamos al Carnaval del País, a Expo Moto, a la Fiesta del Pescado y el Vino”.

Optimismo para Semana Santa

Sin embargo, no todo está dicho en la temporada 2021 y aún falta uno de los fines de semana más importante, el que va a dar por concluido el verano: los cuatro días feriados de Semana Santa y Pascuas. Y según informó el titular de la AHGG a ElDía desde Cero, las expectativas son muy buenas: “Creo que en Semana Santa va a explotar Gualeguaychú, tenemos muchas consultas y reservas, y ya estamos manejando la demanda con el presidente del Consejo Mixto de Turismo, José Luis Alfaro”.

En lo que respecta a los números para Jueves y Viernes Santo y Pascuas, las cifras pre-eliminares indican que como mínimo podrían venir 15 mil personas a Gualeguaychú durante el feriado de Semana Santa.

“Es el fin de semana ideal sabiendo, y a diferencia de enero y febrero esta vez seremos beneficiados con una hora más para que pueda trabajar la gastronomía”, afirmó Giachello sobre las ventajas de que se haya extendido el horario de cierre hasta las dos de la mañana los viernes, los sábados y los domingos.

“Aunque parezca poco una hora, lo cierto es que da una tranquilidad enorme, no sólo al comensal sino también a los que tienen los lugares de comida. O a las heladerías y los patios cerveceros, porque los turistas o los que salgan de noche van a tener más tiempo para recorrer o consumir en diferentes lugares. La extensión horaria será buena no sólo para la parte económica sino también para el servicio que se le puede ofrecer al turista”, explicó agregando que la extensión del cierre hasta las 2 de la mañana significará un aumento del 20% o el 25% en la facturación.