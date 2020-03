“Ellos habían viajado por una beca para familias descendientes de Udine. Se fueron el 10 de enero y se tenían que quedar allí hasta el 10 de junio, que es cuando se acaban las clases en Italia. Ellos vivían en el Pablo Diacono, dónde comían y dormían, y de ahí cada uno salía para el colegio que le correspondía de acuerdo a las materias seleccionadas. En total eran 22 chicos argentinos, de los cuales ocho son de Córdoba y el resto de Santa Fe ”, le relató en exclusiva a Infobae Norberto Brandalissi, padre de Camila, una de las adolescentes que hoy se encuentra en cuarentena.

Y detalló: “El día lunes, el Ministerio de Educación nos llamó a una reunión para ver como padres qué queríamos hacer con los estudiantes, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Italia. A su vez, hicimos una video llamada con nuestros hijos. Y todos argumentamos que los chicos allá estaban bien, cómodos. El pueblo dónde se alojaban es chico, tiene 10 mil habitantes, y ahí no había ningún caso porque no es un lugar turístico sino una zona rural. De hecho, el día que se detectó el tema de la infección estaban por ir a Venecia por los carnavales y se suspendió todo. O sea que sólo se movían para hacer las compras. Y nos parecía que era peor subirlos a los aviones que dejarlos a resguardo en ahí. Pero el martes, el director del colegio nos dijo que por protocolo del gobierno no podían albergarlos más y daban por concluida la beca”.

Los chicos salieron de Italia el sábado 14 y llegaron a Córdoba a las diez de la mañana del día siguiente. Para entonces, sus padres ya habían decidido que en lugar de mandar a cada estudiante a su casa, lo mejor iba a ser buscar un lugar en el que todos pudieran transitar la cuarentena en grupo. “Ellos generaron un vínculo muy grande. Y, como algunos padres disponen de casas grandes en el campo, decidimos acondicionar una con colchones y comida para albergarlos a todos ahí”, contó el hombre.

¿Cómo se organizó el traslado y alojamiento de los estudiantes? “El mismo papá que ofertó la casa tiene una camioneta con doce butacas, así que él se encargó de llevar a los chicos hasta el lugar. Y su señora, junto con otra mamá, son los dos únicos adultos que se quedaron al cuidado de ellos. Los demás no tuvimos contacto con ninguno, los saludamos de lejos. Y decidimos que, en lugar de 14 días, lo mejor es que estén en cuarentena 20 por precaución”, concluyó Norberto, quien explicó que entre todos los padres, se encargaron de acopiar comida y ropa limpia para los próximos días.

Por suerte, hasta el momento ninguno de los chicos presentó síntomas compatibles con el coronavirus y todos parecen estar en excelente estado. De hecho, por protocolo, al llegar al país fueron revisados por un médico dispuesto por el Ministerio de Educación. Y, ahora, cuentan con un doctor de la zona que se puso a disposición de las madres responsables, como para que puedan recurrir a él ante cualquier consulta que pudiera surgir. (Infobae)