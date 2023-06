En Córdoba, dos personas se encontraban transitando por los alrededores de un boliche cuando decidieron tener relaciones sexuales en el patio del lugar. Esto no solo resultó inapropiado para muchas personas que se percataron de la inesperada secuencia, sino que todo quedó capturado por las cámaras de seguridad del predio.

En las imágenes no parece haber gente alrededor, pero fue registrado. Ocurrió el pasado viernes 2 de junio entre las 4 y las 5 de la mañana, en un centro cultural ubicado en el barrio Nueva Córdoba. Sin embargo, no fue lo único que hicieron.

Además del acto, rompieron plantas, por lo que no pareció importarles ni estar arrepentidos de lo ocurrido. Los vecinos desean más control policial, puesto que consideran que no se puede permitir que suceda algo semejante. Por otro lado, destacaron que no es la primera vez que pasa algo así.

El lugar, localizado en Obispo Oro, entre Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, se utiliza para diferentes actividades recreativas. No obstante, esa noche ambos decidieron tener intimidad en pleno patio, sin preocuparse por las consecuencias y quizá sin darse cuenta de la presencia de las cámaras.

Las capturas del video son en blanco y negro debido a la oscuridad de la noche, pero está claro que eran dos personas y que llevaron adelante el acto al aire libre. En esa ocasión también dañaron macetas y plantas previamente acomodadas para decorar el centro: esto se ve claramente al comparar las fotos.

Mientras que al principio las macetas estaban alineadas, luego terminaron torcidas y con las plantas algo caídas. Incluso, la ropa tirada en el suelo termina de confirmar que ellos se sacaron varias prendas. Una vez que terminaron, se fueron de allí como si nada, dejando todo en malas condiciones.

Los vecinos del barrio aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho con estas características, sino que, por el contrario, es frecuente. Definieron al paseo como "tierra de nadie", debido a que varias personas usan sus instalaciones para dormir. Según los testimonios, no solo se quedan, sino que también rompen objetos, incluyendo los baños.

En el patio hay varios bancos que muchos aprovechan para descansar y hasta quedarse un largo tiempo. Sucede que es una zona bastante transitada por encontrarse en pleno corazón de Nueva Córdoba, entonces, es un ciclo interminable. Es por este motivo que los habitantes solicitan la presencia de efectivos de la Policía.