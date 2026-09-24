El presidente Javier Milei tiene una sola actividad confirmada para el cierre de su gira internacional. Es la del jueves a las 13 horas, cuando ofrezca una disertación ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

La idea del jefe de Estado es brindar un detalle ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que elaboró desde su llegada a Casa Rosada. Un programa que, desde su visión, facilita posibilidades de inversión.

Por eso no fue casual que en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dio el miércoles, le pida a los empresarios “que inviertan” en la Argentina. Sobre todo, en materia energética.

Para sustentar su frase, el mandatario sostuvo: “Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”.

Al resaltar el valor estratégico del yacimiento, pidió directamente a los empresarios que “vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”. De esta manera, volvió a incentivar la llegada de inversiones al país en su tercer discurso ante el plenario del organismo internacional.

Sin embargo, indicó que la convocatoria no incluye a las empresas que están vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas al asegurar que “esta invitación tiene un límite”, afirmando que “no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal” y remarcó que “la posición argentina está tomada”.

En este sentido, contrastó la postura actual con la que tuvo el país en el pasado señalando que “hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto”.

Luego de pisar el The Economic Club of New York, Milei emprende regreso a la Argentina. Su vuelo de regreso está programado para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30.

Fuente: NA