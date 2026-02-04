CORSO POPULARES
Última semana para inscribirse en el Entierro de Carnaval: los requisitos para participar
Se encuentra abierta la inscripción para participar del Entierro de Carnaval, una de las actividades que marcan el cierre del ciclo de festejos del corso barrial.
Las personas, grupos o murgas interesadas deberán completar una planilla de inscripción disponible para descargar en el sitio web oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/corsos
La documentación requerida deberá presentarse en el Museo del Carnaval, de martes a viernes, en el horario de 7 a 13. El plazo para la recepción de inscripciones vence el viernes 6 de febrero.
Entre los requisitos establecidos, los personajes del tema presentado deberán estar claramente identificados. Cada grupo deberá contar con los elementos tradicionales del Entierro de Carnaval: ataúd, corona, muerto, viuda, lloronas y sacerdote. Además, junto con la ficha de inscripción se deberá presentar un listado completo de los participantes, consignando nombre y número de DNI.
El desfile del Entierro de Carnaval se realizará el viernes 13 de febrero, en el marco de los Corsos Populares Matecito.