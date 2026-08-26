La Dirección de Cultura recordó que transitan los últimos días para participar del Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, una propuesta que invita a la comunidad a acercarse a la escritura a través del género ensayo/monografía.

Con cierre previsto para el 28 de agosto, esta edición propone abordar distintos aspectos vinculados con la historia y la identidad local. Entre las temáticas sugeridas se encuentran la historia de los intendentes de Gualeguaychú durante el siglo XX y el origen de los nombres de las calles de la ciudad.

Estos ejes permiten recuperar acontecimientos, historias familiares, memorias barriales y distintos aspectos del pasado de Gualeguaychú mediante la investigación, la escritura y la reflexión.

La convocatoria está dirigida a autores argentinos, nativos o naturalizados, con al menos cinco años de residencia en el departamento Gualeguaychú. No se establecen límites de edad ni se requieren antecedentes literarios, por lo que podrán participar todas las personas interesadas en investigar, contar o reflexionar sobre las temáticas propuestas.

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, presentarse bajo seudónimo y podrán realizarse de manera individual o grupal. Cada participante podrá presentar más de una obra, siempre que utilice un seudónimo diferente para cada una.

El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora en formato impreso, con una tirada de 100 ejemplares, de los cuales 80 serán destinados al autor, además de su incorporación en formato digital a la Biblioteca Virtual Municipal.

Las presentaciones podrán realizarse de manera digital, solicitando el formulario al correo [email protected], o en formato impreso en la Dirección de Cultura, ubicada en Casa de la Estación, primer piso, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.