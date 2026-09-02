Desde el Municipio informaron que la Dirección de Espacios Verdes avanza con la etapa final de las tareas de poda y acondicionamiento de los ejemplares de las avenidas Rocamora y Primera Junta, un proceso que en la actualidad se desarrolla a la altura de calle Ituzaingó y que deja un número reducido de plantas por intervenir.

En este contexto, se estima que la próxima semana comenzará la colocación de los sensores electrónicos destinados a detectar tempranamente la presencia del picudo rojo y el negro, una plaga que ya afecta a la costa sur de la República Oriental del Uruguay y que fue hallada por primera vez en territorio entrerriano hace pocos días atrás.

La medida forma parte del plan sanitario que las autoridades pusieron en marcha a mediados de junio para proteger los 64 ejemplares que integran el corredor verde de las avenidas Rocamora y Primera Junta, luego de que se confirmara la aparición del insecto en la zona de Colonia Elía, departamento Uruguay.

El esquema de trabajo, ejecutado por una empresa especializada, contempló en una primera etapa la aplicación de un insecticida sistémico autorizado por el Senasa, inyectado a través de pequeñas perforaciones realizadas en el tronco de cada palmera.

Superada esa fase, los operarios avanzan ahora con la poda de las copas, un paso indispensable para despejar el follaje y facilitar el montaje posterior de los sensores acústicos que, mediante inteligencia artificial, podrán distinguir el sonido de la actividad larval de otros ruidos del entorno.

Para las tareas, las cuadrillas combinan una hidrogrúa con canasto elevado para acceder a las coronas sin dañar el estípite; motosierras para fraccionar las ramas en el nivel del suelo; y un camión volcador junto a un tractor con acoplado para retirar los residuos vegetales acumulados en las bocacalles.

Por estos operativos se mantiene un corte parcial de la circulación, donde personal de la Dirección de Tránsito ordena el paso de vehículos y peatones en el sector.

Medidas preventivas a nivel local y provincial

La detección de la plaga en territorio entrerriano, las autoridades de las Secretarías de Ambiente y de Agricultura de Entre Ríos y las del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) acordaron implementar de forma inmediata el Plan de Contingencia vigente

También ordenaron intensificar la vigilancia activa y los monitoreos en toda la franja costera del río Uruguay y reforzar las campañas de difusión para que la ciudadanía pueda identificar tempranamente los síntomas y notificar los casos sospechosos.

“A nivel local, los vecinos que detecten señales de alerta en palmeras del espacio público —hojas centrales marchitas o que caen con facilidad, copa asimétrica o completamente seca, orificios con exudados viscosos en el tronco o presencia de restos de capullos— pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446 420443, con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales a [email protected] o con Espacios Verdes al 3446 67-9079”, recordaron desde el Municipio.