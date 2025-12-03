El Gobierno de Gualeguaychú confirmó que la inauguración de la temporada turística 2026 se realizará el domingo 14 de diciembre, a las 20, en la zona portuaria. La actividad estaba prevista para el lunes 8, pero fue reprogramada debido al pronóstico de chaparrones para esa jornada.

Según informó el municipio, el evento incluirá espectáculos artísticos y propuestas vinculadas al sector turístico local. Está prevista la participación de una banda invitada de Fray Bentos, representantes del Carnaval del País, murgas, artistas ganadores del Pre Cosquín, feriantes y más de veinte prestadores turísticos.

La zona portuaria volverá a ser el espacio elegido para el inicio formal de la temporada, en un contexto en el que la ciudad se prepara para recibir a visitantes atraídos por su oferta natural, cultural y recreativa.

En los próximos días se difundirán detalles adicionales sobre la actividad. El municipio invitó a la comunidad a asistir a la jornada de apertura.