Los Premios Todo es Deporte, suceso que acontece desde 1976, premiará a los deportistas que se se destacaron durante este 2025, además del reconocimiento a las proyecciones deportivas y las habituales menciones especiales.

La expectativa, como todos los años, estará en la elección del “Deportista del Año”, donde se candidatean nombres como Angelina Corvetto y Sofía Broggi, campeonas nacionales con Independiente y panamericanas con la Selección Argentina Sub 19 en hockey sobre patines, Gonzalo Acosta, de destacada labor en la temporada del triatlón, Nahir Erlin y Tiziano Hermosilla (flamante campeón de los Juegos Evita) de notable año en boxeo y Juan Gabriel Oroño con grandes resultados en boxeo, entre tantos grandes atletas de la ciudad.