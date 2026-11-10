La Secretaría de Desarrollo Humano municipal participó este martes de una reunión de trabajo para ultimar los preparativos de la segunda edición de Carnaval con Todos, que se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 20 h, en el Corsódromo.

El encuentro se desarrolló durante la mañana en el predio, donde funcionarios municipales, directivos y docentes abordaron cuestiones vinculadas con la iluminación, el montaje de las instalaciones, la distribución de los espacios, las habilitaciones de los accesos y la organización del público. La planificación contempla la presencia de aproximadamente 900 participantes en la pasarela.

De la reunión participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani; el director de Tránsito, Marcelo Hail; la responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión, Ivana Peruzzo; la concejal Vanina Basaldúa; y el auditor de la Subsecretaría de Salud, Sergio Sack, junto con responsables del Corsódromo.

Por parte de las instituciones organizadoras estuvieron presentes representantes de las EPEI n.º 23 Emanuel, n.º 15 Taller Protegido Emanuel, n.º 18 Santa Rita y n.º 28; las EEI n.º 12 José Facio y n.º 2 Francisco Antonio Rizzuto; y los centros de día IDEEA y ALLIUM.

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Carnaval con Todos es una iniciativa educativa y cultural que promueve la participación de personas con discapacidad a través de una de las expresiones más representativas de la identidad local. Desde principios de año, estudiantes, docentes y familias trabajan en talleres, ensayos, confección de vestuarios y actividades pedagógicas para dar forma a las producciones que se presentarán durante el desfile.

En esta edición, la propuesta estará inspirada en el cuento Mundis aprende a sentir, una historia que aborda las emociones, la amistad y el reconocimiento de las particularidades de cada persona. El relato será el hilo conductor de las presentaciones musicales, artísticas y coreográficas preparadas por las instituciones.

Desde la Municipalidad señalaron que “la realización del evento cuenta con el acompañamiento de distintas áreas que colaboran con los recursos y las tareas necesarias para que las instituciones puedan compartir con la comunidad el trabajo desarrollado durante el año”.