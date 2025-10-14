El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes se esperan buenas condiciones del tiempo en la ciudad. Estará despejado, con escasa nubosidad. La máxima pronosticada es de 25 grados.

La temperatura comienza a subir, con ayuda del viento norte y el miércoles escalará a los 27 grados. Los mismo se espera para el jueves.

El pronóstico extendido indica aumento de temperaturas hasta el viernes. Ese día podría llegar un sistema frontal que provocaría eventuales inestabilidades en algunas zonas de la provincia.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este martes 14 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. El día comienza despejado y hacia la tarde noche continuará ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados. En estas ciudades también se anuncia un cielo despejado de mañana y luego ligeramente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 25 grados. Se prevé un día soleado, con escasa nubosidad a la tarde y la noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados. Estará despejado durante el día y con una leve nubosidad de tarde y noche. Con viento norte.