En la última jornada de su visita a la Argentina, el papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y ahora encabeza una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras la misa en Luján en la plaza de la basílica dedicada a la patrona de la Argentina, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13:30, antes de que León XIV parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.

La noche del martes, el pontífice encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tras regresar de Córdoba. La convocatoria comenzó a las 20:15 y reunió a una multitud que lo esperaba en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el mismo escenario donde el lunes había celebrado una misa al aire libre.