Último día del Papa en Argentina, en vivo: comenzó la misa de León XIV ante más dos millones de personas en Luján
El Sumo Pontífice fue recibido por Axel Kicilloff y autoridades de la provincia de Buenos Aires. Más temprano visitó la cárcel de Devoto
En la última jornada de su visita a la Argentina, el papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y ahora encabeza una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Tras la misa en Luján en la plaza de la basílica dedicada a la patrona de la Argentina, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13:30, antes de que León XIV parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.
La noche del martes, el pontífice encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tras regresar de Córdoba. La convocatoria comenzó a las 20:15 y reunió a una multitud que lo esperaba en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el mismo escenario donde el lunes había celebrado una misa al aire libre.