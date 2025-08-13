El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que tras algunos días primaverales, se espera un fuerte descenso de temperaturas en Gualeguaychú. El viento sur comenzará a llegar fuerte este miércoles, con ráfagas de hasta 50 Km/h. Hoy la mínima será de 8 grados y la máxima de 17.

Meteorólogos indican que este jueves y viernes serán los días más fríos de la semana. Las temperaturas mínimas llegarán hasta 1 grado y se anuncian heladas. A partir del fin de semana repuntarán las temperaturas.

El pronóstico extendido anticipa que posiblemente el lunes y martes regresen las precipitaciones débiles. Por el momento no es elevada la probabilidad pero sí se esperan inestabilidades.