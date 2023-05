Ante un llamado de emergencia, un patrullero se hizo presente en el estudio jurídico ubicado sobre calle Mitre de San José. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, en el lugar se procedió a la detención de un hombre de 45 años de edad, domiciliado en la ciudad de Colón, quien había agredido física y verbalmente al letrado.

“El año pasado hicimos un acuerdo por lo que llamamos la extinción o liquidación de una sociedad convivencial (lo que antes era concubinato). Por un bien que tenían en común, se acordó el pago de una diferencia a una mujer y se había dado cinco meses a su expareja para pagar lo que faltaba, que aún no está vencido (o sea no está en mora)”, relató el abogado agredido.

El lamentable episodio se desencadenó cuando la mujer llegó al estudio de Velzi con su pareja actual, el cual “llegó con una violencia inusitada desde un primer momento. Me agarró del cuello, cuando me suelta baja y yo llamo a la Policía. Vuelve a subir y me agrede verbalmente, con un dedo que me presionaba a la altura del pecho. Hubo contacto físico en las dos oportunidades. Vino la Policía y lo aprehendió, por lo que está detenido”. “El 8 de mayo cumplo 25 años de profesión y nunca había tenido un episodio así”, concluyó.

En la denuncia, Velzi deja asentado que durante el hecho, el agresor “dijo que era retirado de las fuerzas y que dé gracias a Dios que no te rompo las piernas. Si atendés delincuentes, sos delincuente también. Si no pagás vos va a pagar tu familia porque sé dónde vivís y te rompo todo”. A su vez, “la novia no lo paró en ningún momento”, agregó el abogado. “Yo estaba descompensado, sentía la boca muy seca y un dolor en el cuello”.

En cuanto al denunciado, se trata de un hombre de 45 años, oriundo de Buenos Aires y que estaría residiendo en Colón, dedicándose a la mecánica de automóviles.

El comunicado de la sección Colón del Colegio de la Abogacía

La sección Colón del Colegio de la Abogacía emitió un comunicado, repudiando la “agresión verbal y física” llevada a cabo contra el abogado Gustavo Velzi “en ocasión del ejercicio de la profesión”, en dependencias de su estudio jurídico en la ciudad de San José.

“Toda agresión es inaceptable, pero, además, una agresión contra un abogado en ocasión del ejercicio profesional, configura una conducta inadmisible que debe ser interpretada como un agravante al procurar resolver por la violencia los conflictos jurídicos”, sostuvieron.

Al expresar su “solidaridad” con el profesional atacado, desde la entidad exhortaron a la comunidad “a recurrir a las vías pacíficas de solución de conflictos” y a las autoridades jurisdiccionales competentes “al pronto esclarecimiento de este lamentable suceso”.

“Así como a la aplicación de las sanciones que correspondan para no dejar impunes estas violentas prácticas que resultan inaceptables para la vigencia del estado de Derecho”, concluyen.