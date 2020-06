Un abogado de la ciudad denunció al Hospital Centenario por su protocolo sanitario

Comenzó relatando que "El domingo a la tarde levanté fiebre, el lunes a la madrugada me desperté igual e inmediatamente me fui al Hospital Centenario donde me hicieron el interrogatorio".

Continuó: "Manifesté que nunca tuve contacto con persona positiva de Covid-19, tampoco perdí el olfato ni el sabor, pero como tengo a mi mamá de 72 años quería hacerme el hisopado. Me dijeron que no correspondía. Si no decís que tuviste 'contacto estrecho' con un positivo no te lo hacen. Finalmente me lo hacen porque me diagnosticaron neumonía y corresponde por protocolo".

"Acá empieza lo que considero es una verguenza", catalogó el abogado, y aseguró "Te llevan a la sala de 'aislamiento' donde en ella hay internadas personas positivas de Covid, y familiares de ellos, pero lo más denigrante, es que hacen compartir a hombres y mujeres un mismo baño (sin puerta de ingreso) y con una única ducha".

Manifestó que "Ahí se acaban todos los 'protocolos'. Ni bien llegó mi resultado (fue negativo) les dije 'o me sacan a una Sala común o me voy' (Por mi obra social, me correspondía San Lucas)"

"Finalmente, me trasladaron a la sala de afectados de Neumonía (eramos 3 personas) y estuve cómodo hasta ahora que me acaban de dar el alta ambulatoria para mi casa. (Tengo 5 días más de reposo y antibióticos)", contó.

Concluyó diciendo que "Mi consejo por mi experiencia, hoy más que nunca cuídense, ojalá que ninguno tenga que pasar por esa experiencia".