Un abuelo supo que su nieta estaba enamorada de una chica y le envió un mensaje que se volvió viral

“¿Cómo?, ¿de verdad?”, balbuceó la abuela, y enseguida le confesó que bueno, que “ya lo presentía”. Quien cuenta la historia a Infobae es la propia Abril Couceiro, que tiene 19 años, la joven platense que el lunes por la noche publicó una captura de pantalla en Twitter y se volvió viral.

Ella empezó a notar que sentía atracción por las mujeres en 2016, aunque lo reprimió

“Ahí mismo me contó que su mamá, o sea, mi bisabuela, le había enseñado a respetar la forma de amar de cada persona. Que cuando era chica tenían un vecino que era gay, con todo lo que significaba ser gay en aquella época, y que su mamá le había explicado que era una persona más y que tenía derecho a amar a quien quisiera”.

La chica de la que Abril le estaba hablando a su abuela —la joven con la que está de novia desde hace 10 meses— se llama Martina. “Cuando estás enamorada tenés ganas de compartirlo, no estaba bueno que fuera algo clandestino, así que le dije ‘gracias, abuela, gracias, gracias'. Y ella me contestó ‘no, nada que agradecer’. Después, mientras se iba, me dijo que me amaba’”.

El mensaje que le mandó su abuela

MENSAJE ABUELA.jpg

El asunto es que la abuela —que es ama de casa y artesana— subió al auto y se lo contó a su marido, Edgar Barrales, 76 años, el abuelo de Abril. Llevan una vida juntos y juntos son madre y padre de cinco hijos y abuela y abuelo de nueve nietos.

Al día siguiente, Abril se despertó y leyó en su teléfono un mensaje de su abuelo:

“Querida Abril: sos tan buena y transparente que mi corazón ya lo presentía hace tiempo. Cuando el amor es sincero y honesto no hay barreras sociales, raciales, culturales o de género que lo tengan. Lo importante es amar no sólo con el cuerpo sino también con el alma. Te deseo la mayor de las felicidades. Será un gusto conocer a tu nuevo amor. Te amo, tu abuelo”.

El mensaje que se volvió viral

MENSAJE ABUELO.jpg

Abril estaba trabajando con Martina en la mercería que atienden juntas, en La Plata, cuando recibió el mensaje: “Se me caían las lágrimas. Lo quería leer en voz alta y no podía, se me quebraba la voz. Me emocionó que él no hablaba de mi orientación sexual, hablaba de amor y es eso lo que mi abuelo transmite todos los días, es su forma de pararse frente al mundo: el amor nunca puede estar mal”.

Edgar fue durante décadas docente de matemática, física y computación en el colegio San Luis de La Plata. Llegó también a ser director del mismo colegio al que iba Abril por eso ella sabe, de primera mano, lo que muchos alumnos le han dicho sobre él: “Tu abuelo me cambió la vida”.

¿Por qué? “No sé puntualmente por qué lo dicen pero yo creo que es porque mi abuelo es de esas personas que están siempre atentas, no mira para otro lado. Te mira a los ojos, te lee el cuerpo, te pregunta ‘¿y vos estás bien?’, y para preguntar eso tenés que estar preparado para escuchar. Alguien que te mira a los ojos y te lee el cuerpo se da cuenta si estás enamorada”.

Edgar, el abuelo en cuestión, está jubilado de la docencia y ahora es un compositor aficionado. Desde su casa, sorprendido por la repercusión de un mensaje íntimo que ya superó los 221.000 likes