En la madrugada del sábado, minutos después de las 2 de la mañana, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú recibió un alerta por un incendio en una vivienda ubicada en Juan La Palma al 900, en la zona norte de la ciudad. Según informaron desde el cuartel, el fuego se originó en la cocina de la casa, específicamente en una freidora, y rápidamente se propagó a un puntal de madera revestido con azulejos.

La combinación del calor y la convección provocó que las llamas alcanzaran una heladera y afectaran también el extractor del ambiente, generando riesgos adicionales dentro del hogar. Inmediatamente, se desplazó al lugar el móvil 38, cuyos integrantes actuaron con rapidez para controlar la situación y evitar que el fuego se expandiera a otras áreas de la vivienda o a propiedades vecinas.

Gracias a la intervención del equipo de bomberos, el incendio pudo ser controlado antes de las 3 de la mañana, y no se registraron heridos. Tras asegurar que no existieran focos activos que pudieran reavivar el fuego, el móvil 38 retornó al cuartel, concluyendo así la intervención.