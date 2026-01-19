Cuatro trabajadores resultaron con heridas tras un accidente laboral registrado en un galpón de una empresa avícola en Viale. Según se supo, cayeron de una estructura que se desplomó cuando colocaban paneles solares.

De acuerdo a lo consignado por Análisis, un joven de 21 años fue el que presentó las lesiones más severas, que derivaron en una operación de urgencia para saber qué órganos tenía dañados. Los otros tres, en tanto, fueron trasladados al Hospital San Martín de la capital.

El suceso tuvo lugar al mediodía. En total estaban trabajando seis operarios, pero dos resultaron ilesos. La Policía, operarios de la propia empresa y personal de Bomberos Voluntarios intervinieron en el lugar para rescatar a otro trabajador que quedó atascado en la estructura que se vino abajo.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias de lo acontecido.