Se produjo este miércoles a la siesta un siniestro en Ruta 2 que afectó el normal servicio eléctrico de la localidad de Chajarí. Debieron trabajar de manera urgente para restablecer el suministro.

Antes de las 16 horas, un acoplado se desprendió del vehículo que circulaba por Ruta Provincial Nº 2 y colisionó contra una columna de hormigón perteneciente a la línea troncal de media tensión.

Como consecuencia de este impacto, se vio afectado el suministro eléctrico de la localidad y su zona de influencia, de acuerdo a lo informado por la Cooperativa Eléctrica de Chajarí.

Desde el momento del incidente, personal de la Cooperativa trabajó de manera ininterrumpida en las tareas de reparación y reemplazo de las instalaciones dañadas. Así, se logró restablecer el servicio a las 20.15 horas.

Desde la cooperativa agradecieron “la comprensión de los usuarios y al personal que intervino en dichas tareas”, publicó Tal Cual Chajarí.