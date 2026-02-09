Para este 9 de febrero estaba prevista la primera audiencia de un juicio contra un hombre de 46 años que se encuentra imputado por abuso sexual, promoción de la corrupción de menores de edad y promoción de la prostitución de menores de edad reiterados. Sería el primer debate del 2023 por una causa compleja, que se inició el domingo 10 de diciembre de 2023, con un allanamiento en una vivienda en Luis N. Palma, entre Soldado Mosto y Misiones.

Ese procedimiento fue el corolario de una investigación que se inició en julio de 2022 por las denuncias de dos adolescentes de 16 años que afirmaron haber sido víctimas de un hombre que las filmaba, fotografiaba y tocaba a cambio de droga.

A este hombre se lo acusa de requerirle fotos íntimas de su cuerpo que una menor le enviaba a través de Whatss app o Instagram, a cambio de marihuana y cocaína, siendo que el imputado también le enviaba fotos de su cuerpo sin ropa y le requería sacarle fotos y videos desnuda y con bailes eróticos que le hacía hacer en el domicilio del imputado.

También le creó a la menor una cuenta de Twitter (actual X) donde subía fotos de él y la menor, de sus cuerpos desnudos, con la finalidad de vender esas imágenes.

En otra de las denuncias en su contra, que involucra a otra menor de la misma edad, se lo acusa de contactarla por redes sociales y convocarla a su casa de calle Luis N. Palma para, a cambio de droga, tocarla y abusar de ella, sacarle fotos y hacer videos de su cuerpo desnudo.

Este hombre enfrenta una acusación grave, que prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 y 15 años. Y tras su detención en 2023, se le dispuso una prisión preventiva que luego, pasado unos meses, cambió a un arresto domiciliario que todavía cumple, en un domicilio de calle 13 de marzo en Pueblo Belgrano.

Tras las excusaciones de magistrados que les impedían presidir el juicio y otros que habían participado del proceso en otras instancias, se confirmó que Fernando Martínez Uncal sería el juez interviniente y cuando todo estaba previsto para que el juicio comenzara en los Tribunales de Gualeguaychú, un informe de los médicos forenses aconsejó que se postergara por las condiciones de salud que presentaba el imputado.

La evaluación clínica a pedido del abogado defensor que realizaron los médicos forenses pertenecientes al Departamento Médico Forense de Gualeguaychú, Luciana Langhi y Marcelo Benetti, determinó que “en este momento no se encuentra apto para enfrentar un juicio, por lo cual se sugiere intensificar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico. Y en un plazo de 10 días deberá ser evaluado por el equipo interdisciplinario Forense, Psicólogo y Psiquiatra forense para determinar la conducta a seguir”.

Para los profesionales, en su visita del 5 de febrero al domicilio donde cumple el arresto domiciliario, el imputado manifestó que presenta estados que le impiden salir de su casa, que le generan “una sensación de desesperación, calor, sudoración, falta de aire, sensación de opresión del cuello y del pecho y sensación de muerte. Sumado a esto relata trastornos en el sueño. Estos últimos síntomas se han acrecentado en los últimos 15 días, motivo por el cual su psiquiatra aumento dosis farmacológicas”, señala el informe.

Y si bien, físicamente se lo encontró bien, ubicado en tiempo y espacio, sin dificultad respiratoria, en buen estado nutricional y vestido acorde a la situación estival, se lo percibió “movedizo, ansioso, con tensión muscular, y con el crujir constante de dientes, preocupado por lo que tiene que afrontar y su futuro”.

Ante ello, los médicos forenses determinaron que “en este momento no se encuentra apto para enfrentar un juicio” y recomendaron “intensificar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico”.