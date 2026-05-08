Un menor de 14 años resultó herido tras recibir un disparo de arma de fuego este viernes por la tarde, en un episodio que es materia de investigación por parte de la Policía.

El hecho ocurrió en la zona del puente ubicado en calle Laprida, camino al Parque Varisco, en Paraná, cuando desde la altura se habría efectuado el disparo con arma de fuego que impactó en el cuerpo del adolescente.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, que reside en Barrio Humito, fue trasladado junto a su madre al Hospital San Roque, donde recibía atención médica.

De acuerdo a los primeros datos que pudo recabar la Policía, el adolescente herido habría podido identificar quién efectuó el disparo, aunque por el momento no hay detenidos.

Personal policial trabajaba este viernes por la tarde para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, por lo cual en las próximas horas podría haber novedades al respecto.