En la fría tarde de este domingo, Matías Giménez, agente penitenciario, que presta servicios en la Unida Penal N°9, se convirtió en héroe, al salvar a un hombre que se arrojó desde el puente Méndez Casariego.

Según pudo saber Ahora ElDía, con el testimonio del protagonista, Giménez se dirigía junto a su pareja hacía la laguna para alimentar a los patos y, a la mitad del puente, la mujer vio al masculino que se tiró al agua. El funcionario, de civil en ese momento, puso balizas, se bajó del auto, se sacó las zapatillas y se arrojó al río. Lo logró salvar y sacar hasta la orilla, ganándose el aplauso de los presentes por el acto de valentía, humanidad e heroísmo.

Ambos fueron asistidos por personal médico, a raíz del impacto por las bajas temperaturas del agua.