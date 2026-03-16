Un alumno asistió a clases con un arma de fuego en la Escuela San Miguel de Nogoyá, lo que generó preocupación durante la jornada de este lunes y motivó la activación del protocolo de seguridad del establecimiento.

Según se informó, la situación fue advertida por el cuerpo docente, que dio aviso a los directivos. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo correspondiente y se notificó a la Policía.

Minutos después, efectivos policiales se presentaron en la institución, donde procedieron al secuestro preventivo del arma y dieron intervención a las áreas correspondientes de la Justicia y de Minoridad.

Desde el establecimiento educativo indicaron que la situación fue controlada sin que se registraran incidentes mayores y comunicaron lo ocurrido a las familias a través de un mensaje institucional.

“Estimadas familias. Queremos comunicarles que se activó el protocolo por una situación que lo ameritaba en la escuela. La cual fue controlada por personal policial que se hizo presente en la institución. Sin más detalles por dar, atendiendo al protocolo de cuidado de las personas, quedan ustedes debidamente notificados, transmitiendo tranquilidad hacia el interior de cada una de sus familias”, expresaron desde la institución.