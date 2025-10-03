Un alumno llevó un cuchillo a la escuela por “problemas personales con otro compañero”. El episodio preocupante se registró este viernes al mediodía en la Escuela Normal “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay y debió intervenir personal del Comando Radioeléctrico.

De acuerdo con la información oficial, se trataba de un adolescente de 15 años, quien habría exhibido un cuchillo tipo serrucho a algunos de sus compañeros.

En un primer momento, el estudiante negó la situación y señaló a su hermano menor, de 13 años, quien también fue requisado, aunque sin hallarse ningún elemento entre sus pertenencias.

Posteriormente, el cuchillo fue localizado enterrado en una maceta fuera del aula. Ante el hallazgo, el joven de 15 años reconoció que lo había llevado a la escuela debido a problemas personales con otro compañero.

Intervención judicial

La Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, dispuso el secuestro del arma blanca y la entrega del menor a sus progenitores. Asimismo, se invitó a las autoridades escolares a radicar la denuncia correspondiente.

Fuente: El Once Digital