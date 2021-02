Un amplio espectro del arco político entrerriano despidió al ex presidente Menem

Luego de estar varias semanas internado en el Sanatorio de Los Arcos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domingo 14 de febrero se supo que había fallecido a los 90 años el ex presidente Carlos Saúl Menem.

Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue el presidente Alberto Fernández, quien mediante un mensaje en la red social twitter expresó que “con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”.

E inmediatamente después, gran parte del arco político argentino se unió a los mensajes de condolencias y reconocimiento, y la provincia de Entre Ríos no fue la excepción.

“Lamentamos el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem, actual senador nacional. Un hombre de la democracia. Enviamos nuestras condolencias a su familia y sus seres más queridos”, afirmó en twitter por su parte el gobernador Gustavo Bordet pocos minutos después de que el presidente diera sus condolencias.

En cambio, el tres veces gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, prefirió la red social Facebook para despedir al ex Presidente: “Se fue Carlos Saúl Menem. Un político de raza, un hombre de la democracia, encarcelado durante la dictadura. Me tocó ser gobernador durante sus dos presidencias y, pese a que no pertenecía a su línea política, siempre tuve su respeto. Lo recordaré con afecto. Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

Más cercano a nuestra ciudad, el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio “Palito” Davico le dedicó un muy sentido mensaje en su perfil de Facebook: “Hoy se nos fue un gran ex Presidente, con aciertos y errores en lo político, como los tenemos todos, pero doy fe que fue una persona de paz, de bien, antigrieta, de no confrontación y conciliador como nadie”, comenzó el mensaje.

“Muchos no lo querían, sé que muchos sí, y lo vamos a recordar como lo que fue: buena persona. Los años, las estadísticas, los números concretos van a rectificar tanto agravio hacia su persona. ¡Hasta siempre Carlos y gracias por darnos tanto de tu vida a todos los argentinos! Mi más sentido pésame, a sus hijos, nietos, hermanos, esposa, sobrinos y amigos”, concluyó el mensaje de Palito Davico. Un dato extra de Pueblo Belgrano: el domingo por la tarde, todas las banderas oficiales estaban a media asta.

En lo que respecta a Gualeguaychú, desde el Municipio informaron a ElDía que van a adherir al decreto presidencial que dictaminó tres días de duelos a nivel nacional por la muerte del ex Presidente de la Nación.

Saludos desde la oposición

Sin embargo, no fueron solamente dirigentes del Partido Justicialistas los que despidieron a Carlos Saúl Menem, sino que también referentes de la oposición pusieron sus condolencias de manera pública, incluso a costa de que generaran el repudio de los seguidores de sus partidos.

“Con profundo pesar despedimos al ex presidente Carlos Menem. Con aciertos y errores, pasará a la historia como un líder que pudo dejar de lado rencores y odios y buscó como pocos la unidad nacional. Siempre lo recordaré con cariño. Mis condolencias a toda su familia y amigos”, escribió el ministro del Interior durante la gestión de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, una de las figuras del PRO de Entre Ríos que en los últimos días comenzó su campaña para comenzar a jugar fuerte a nivel provincial.

El mensaje de Frigerio fue acompañado por una foto donde se va al ex presidente Raúl Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical, y el ex mandatario nacional Carlos Saúl Menem, peronista histórico.

También dio sus condolencias el actual senador de Juntos por el Cambio, Alfredo de Angeli:

“Lamento la muerte del Senador y expresidente Carlos Saúl Menem. Nunca olvidaré sus palabras y apoyo cuando se iba a sancionar la 125 allá por el 2008: “Voy a ir a votar, aunque sea lo último que haga”. Fuerte abrazo a Zulema, Zulemita y sus amigos”.