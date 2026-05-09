El caso iba a ser juzgado en un juicio por jurados, pero a último momento el imputado decidió adecuarse a un procedimiento abreviado. La joven estuvo de acuerdo para evitar pasar por un proceso de revictimización y el hombre fue condenado a 8 años de prisión en la UP9.

El viernes por la mañana se puso fin a una causa que se inició en abril del 2025, cuando la víctima decidió exponer ante la Justicia todo lo que sufrió y las consecuencias que tuvo por los abusos sexuales que sufrió a manos de un hombre de 53 años, que pertenecía a su círculo familiar.

La joven relató que fue abusada cuando tenía entre 8 y 12 años y colaboró con la Justicia en entregar todo lo necesario para que el hombre fuera condenado. El caso quedó en manos de la fiscal Natalia Bartolo, que en poco tiempo logró reunir los testimonios suficientes para agotar la etapa investigativo y lograr la elevación del caso a juicio.

En noviembre se realizó la audiencia en el Juzgado de Garantías y ese mismo mes ya estaba bajo la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú. La imputación era de abuso sexual con acceso carnal agravado, por lo cual debía ser un juicio por jurados el que condenara al acusado.

La fecha de debate que se dispuso era para mayo, pero a último momento el hombre decidió adecuarse a un procedimiento abreviado, para lo cual es indefectible que reconozca su responsabilidad en el hecho y con ello se atenúa la pena. Pero también es necesario contar con el consentimiento de la víctima, que en este caso aceptó la modalidad para evitar una exposición y revictimización.

Finalmente, este viernes se homologó el acuerdo en los tribunales de Gualeguaychú y como la modalidad lo indica, no hay instancias de apelación, por lo cual la sentencia queda inmediatamente firme y el condenado fue llevado directamente a la cárcel para iniciar el cumplimiento de 8 años.