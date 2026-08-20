Un insólito episodio se vivió durante el partido entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Súper Liga Posadeña, cuando un vendedor de chipá apareció dentro del terreno de juego ofreciendo sus productos en pleno desarrollo del encuentro y terminó siendo retirado por decisión del árbitro.

La escena ocurrió en el estadio Salvador Noziglia, de Villa Urquiza, y rápidamente llamó la atención por lo poco habitual de la situación.

Mientras los futbolistas disputaban el partido, el chipero recorría sectores de la cancha con sus productos, hasta que el juez Octavio Capelli detectó su presencia y decidió intervenir.

El árbitro se acercó al vendedor y le indicó que debía abandonar inmediatamente el campo de juego, por lo que el hombre terminó retirándose mientras el encuentro continuaba.

Un árbitro expulsó a un vendedor de chipá en pleno partido.https://t.co/owtZoRWyGn pic.twitter.com/oJ74VFPvb1 — La pluma diario (@OnlinePluma) August 20, 2026

La curiosa “expulsión” terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la fecha y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

En cuanto a lo deportivo, Jorge Gibson Brown se impuso 1-0 ante Atlético Posadas, con gol de Jorge García a los 42 minutos del primer tiempo. Además, Atlético Posadas terminó con diez jugadores por la expulsión de Luciano Blanco, quien vio la tarjeta roja después de insultar al árbitro.

Pero el resultado terminó quedando en un segundo plano por una escena difícil de imaginar en un partido oficial: un vendedor de chipá caminando por el campo de juego hasta ser literalmente “expulsado” por el juez.

Fuente: NA