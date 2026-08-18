El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Espacios Verdes, actuó este martes a primera hora en la Plaza San Martín después de que la copa de un pino se quebrara y cayera sobre las veredas internas del espacio público.

Los fuertes vientos registrados durante la noche del lunes y en la madrugada del martes fueron la causa de la rotura, que afectó a un ejemplar de pino elliotis, la variedad más común de esta especie y un árbol perenne con amplia presencia en la forestación urbana de la Argentina.

El pino elliotis se destaca por su crecimiento rápido y por alcanzar entre 18 y 30 metros de altura, condición que explica el volumen de ramas caídas sobre el sector.

Del total de la forestación de la plaza, solo ese ejemplar sufrió las consecuencias del temporal.

El personal de la Dirección de Espacios Verdes trabajó por momentos bajo la lluvia persistente en el corte y el retiro de las ramas, aplicando trabajo manual en los sectores de menor volumen.

Además, el personal de la Dirección de Espacios Verdes también gestionó el traslado de los restos hacia su destino final y restableció de manera plena la circulación peatonal en el sector.

La rápida respuesta del Gobierno de Gualeguaychú permitió despejar en pocas horas un punto de alto tránsito peatonal, en línea con la política de mantenimiento preventivo y de atención de emergencias que impulsa la gestión de Davico para garantizar la seguridad en los espacios verdes de la ciudad.