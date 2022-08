El furor por las figuritas del Mundial de Qatar no se detiene. Casi no se consiguen paquetes en los kioscos y el álbum está agotado. Sin embargo, un joven porteño se hizo viral por ser el primer argentino que lo mostró completo en TikTok.

Se trata de Francisco Di Pietro (@frandipietroo), quien logró completar el álbum en menos de una semana. En diálogo con Infobae, el chico de 20 años contó que por el Día de la Niñez el pasado 21 de agosto su familia le regaló para compartir con su hermano Nicolás unos 120 paquetes de figuritas.

Una vez que pegaron todas las figuritas de los paquetes, Francisco abrió una cuenta de Instagram para intercambiar las repetidas con sus compañeros de la carrera de marketing de la UADE.

Di Pietro mostró en su cuenta de Tik Tok el resultado del álbum completo y en menos de 24 horas logró 800 mil views. En las imágenes, Francisco muestra de inicio a fin, todas las páginas del álbum con las figuritas correspondientes. Esto incluye a las más difíciles como los escudos cromados y las selecciones históricas.

El Instagram Figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó Di Pietro en diálogo con Infobae.

“Todos me fueron mandando y eso hizo que yo tuviera una gran variedad de figuritas para elegir, por eso pude completar el álbum tan rápido. En unos tres días llegué a cambiar unas 250 con muchos estudiantes de UADE”, continuó el joven.