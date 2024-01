Un joven argentino que se desempeña como realizador audiovisual estuvo a minutos de ser deportado en un viaje a Europa que había realizado, pero una jornada cerca de Lionel Messi y una serie de fotos al astro argentino lo hicieron “zafar”.

Durante los últimos años, Messi se convirtió en un símbolo mundial que representa al país, generando que muchas personas alrededor del mundo reconozcan a Argentina gracias al apellido del delantero de la Selección y del Inter Miami.

El fotógrafo freelance, realizador audiovisual y creador de contenidos Joaquín Mantaras vivió un tenso momento en un aeropuerto en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, mientras realizaba una escala de su viaje con amigos, cuyo destino era Dinamarca, pero le permitieron seguir viaje gracias al futbolista rosarino.

Mantaras había detallado que tenía pasajes de ida y vuelta, pero no tenía reserva de ningún hospedaje ni vuelos internos, por lo que estuvo demorado alrededor de cuatro horas en migraciones sin poder explicar su viaje o su trabajo, ya que lo realiza de manera discontinua y por su cuenta.

“Me preguntaron dónde me iba a quedar, cuánto tiempo y algunas cosas más que yo no entendí, porque me hablaban en inglés. No les cerraba que yo no tuviera pasajes ni hoteles”, recordó.

A pocos minutos de ser deportado por no poder demostrar su trabajo o por qué no tenía hospedajes en Europa, los empleados de migraciones le solicitaron que muestre alguna de las cosas que había realizado como fotógrafo, e inmediatamente le mostró una de las imágenes que tenía con Lionel Messi. Desde allí, la relación cambió por completo, lo dejaron viajar y lo trataron muy bien. Según el fotógrafo, Messi le abrió “las puertas de Europa”.

“Lo primero que atino a hacer es agarrar el celular y desbloquearlo. Lo giré y lo apoyé de frente a ellas. En ese momento se miraron y empezaron a sonreír”, enfatizó el productor audiovisual al recordar que tenía de fondo de pantalla una de las imágenes que le había sacado a Messi.

Mantaras junto a Los Totora y Messi en un casamiento.

Mantaras trabajó con la banda de cumbia argentina Los Totora, con Los Palmeras, y además en un club de la primera división del fútbol argentino, por estos vínculos, estuvo presente en la despedida de Maxi Rodríguez en junio de 2023, donde compartió espacio con el astro rosarino y algunos de los jugadores de la selección.

Tras este mal momento que atravesó, pudo continuar con su viaje normal en Europa, y cuando regresó al país, fue uno de los invitados junto a Los Totora del casamiento de la hermana de Antonella Roccuzzo donde se sacaron una foto grupal junto Messi.