El keniano Sabastian Sawe se convirtió este domingo en el primer atleta en correr un maratón oficial en menos de dos horas, al vencer en la competencia de Londres con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, consiguiendo así revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo, que llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Sawe, de 29 años, cruzó la línea de meta frente al Palacio de Buckingham con un tiempo que pulverizó el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum, que era de 2 horas, 1 minuto y 25 segundos y databa de abril de 2023. El segundo clasificado, Kejelcha, también completó los 42,195 km en menos de dos horas (1 hora, 59 minutos y 41 segundos), una actuación aún más increíble si se tiene en cuenta que el especialista en medio maratón se alineaba por primera vez en la distancia reina.

El keniano Sawe encabezaba un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque antes del kilómetro 30. Solo Kejelcha logró mantenerse a su lado, con Kiplimo unos metros por detrás. “Es un día histórico para mí”, dijo el vencedor, en declaraciones a la cadena BBC. “La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte”, señaló.

Assefa gana en mujeres

El atleta keniano valoró también el esfuerzo de sus competidores. “Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado”, agregó el deportista, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

En 2019, el también keniano Eliud Kipchoge había corrido un maratón en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos, convirtiéndose en la primera persona de la historia registrada en completar un maratón por debajo de las dos horas. Sin embargo, su marca no fue homologada como récord mundial porque utilizó zapatillas especiales, no se respetaron las reglas estándar de competición sobre liebres y avituallamiento, y no se trató de una prueba abierta.

En la prueba femenina de Londres, en tanto, la atleta etíope Tigst Assefa conservó su título de campeona del maratón de la capital británica y mejoró el récord del mundo en una carrera exclusivamente femenina, es decir sin ‘liebres’ masculinas para marcar el ritmo. “Estoy tan feliz de ganar de nuevo… Repetir mi victoria del año pasado significa aún más. La felicidad que siento simplemente me desborda por dentro”, dijo la atleta de 29 años, que realizó el trazado en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, publicó DW.