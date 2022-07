Una escucha telefónica donde el acusado Nicolás Pachelo menciona de manera denigrante a María Marta García Belsunce fue incorporado ayer al juicio oral por el crimen de la socióloga, donde además un testigo criticó duramente al primer fiscal del caso, Diego Molina Pico, al asegurar que tenía “una vocación por rehuir de todo lo que involucrara” al vecino sospechoso y que fue “el principal encubridor” del homicidio.

Además, la quinta audiencia del tercer juicio por el hecho que tiene en el banquillo de los acusados al exvecino y a los vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz, contó con el testimonio de un empleado de seguridad del country Carmel, quien aseguró que a pedido de sus superiores durante las semanas previas al crimen tuvo que realizar un seguimiento especial sobre los movimientos de Pachelo y de su entonces esposa, a quienes apodaban “Romeo y Julieta”, ante las sospechas que recaían sobre él por robos en el predio.

Con un poco de demora, Pachelo entró a la sala de audiencias cerca de las 10.50. Vestido con un pantalón de jean, campera negra y llevando la ya tradicional bolsa de nylon negra en la que guarda un cuaderno con anotaciones que realiza durante el debate, el imputado llegó con gesto adusto y empezó a dialogar con sus abogados.

Tras el ingreso de los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, la audiencia comenzó con la reproducción de tres escuchas telefónicas de Pachelo que ya habían sido mencionadas anteriormente por el excomisario Alejandro Elorz. En una de ellas, el vecino del Carmel hacía referencia a que tenía un fusil en su casa del barrio privado.

El audio de Pachelo con un amigo en el que insulta a María Marta

Pachelo: Willy, ¿qué hacés querido? ¿Todo bien?

Willy: Todo bien, vos cómo andás?

NP: Y acá boludo. Acá estamos. Cuando uno es pendejo y se manda cagadas. Después estas cosas... mi vieja me lo dijo siempre, en la vida pesan. Y acá estamos boludo. Me meto en este quilombo con esta vieja conchuda. Ni la conocía ni estaba en el club ni nada. Parece que los fiscales empezaron a investigar a todos los socios del club y el único que tiene un quilombo y un tema abierto por unos cheques que me afanaron soy yo. Aparte salieron dos o tres versiones de que yo con la mina estaba peleado a muerte y no se qué. Es todo mentira.

Un testigo dijo que a Pachelo “los vecinos le tenían pánico”

Después de incorporar los audios de Pachelo, ingresó el testigo Fernando Sansuste, quien al momento del hecho era vecino del Carmel y vicepresidente de la Comisión Directiva del barrio privado.

En su relato, el hombre expresó que se sintió intimidado por Pachelo meses antes del crimen, cuando denunció que el ahora acusado le robó sus palos de golf y días más tarde aparecieron las fundas de esos objetos colgadas de árbol de su casa.

Sansuste, que fue presidente del country meses después del crimen de María Marta, dijo que los días posteriores al robo de sus palos, los encontró a la venta en la tienda del drive de Costanera Norte, cuyo dueño le confirmó que se los había comprado a Nicolás Pachelo.

Para los fiscales, el robo fue el móvil del crimen de María Marta García Belsunce.

“Se avisó a Gendarmería que esta persona (Pachelo) tenía que ir a retirar la plata de los palos vendidos. Fue y quedó filmado. Ahí no quedó ninguna duda que él había participado de todo esto”, afirmó el testigo que denunció el hecho ante un juzgado de la Capital Federal.

Más tarde fue el turno de Alejandro Aráoz Castex, quien vivió en el Carmel entre 1991 y el 2003 y conformaba la Comisión de Seguridad del barrio cuando ocurrieron los hechos.

En su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de San Isidro, el testigo criticó duramente la investigación llevada adelante por Molina Pico, de quien dijo que tuvo “premeditación” para evitar investigar a Pachelo y al que acusó de no haber querido tomarle declaración testimonial a los tres menores de edad que se cruzaron con el vecino imputado momentos antes del crimen de María Marta.

“Pachelo fue la persona que estuvo más cerca del lugar del asesinato y del momento del hecho”, agregó el testigo, quien también brindó detalles sobre el supuesto robo del cofre en la casa de María Marta con una chequera, cuya denuncia “el fiscal no quiso incluir en el expediente”.

“Ahí confirmé una vez mas que había una vocación por rehuir todo lo que involucrara a Nicolás Pachelo”, dijo el hombre, actualmente abogado, quien explicó que durante esa época en el barrio existieron “robos, amenazas y extorsión” que apuntaban a Pachelo.

“La constancia más efectiva de que Pachelo y los vigiladores cometían los robos fue cuando se llevaron tres bolsas de palos de golf y que luego fueron encontrados en el drive de Costanera Norte”, afirmó Aráoz Castex, tras lo cual agregó: “Todos estábamos atemorizados”.

El crimen de María Marta

María Marta fue ejecutada a balazos en su casa del country Carmel, de Pilar el 27 de octubre del 2002, y para los fiscales el robo fue el móvil del crimen. Por primera vez en la historia de la causa, en este juicio Carrascosa actúa como particular damnificado tras casi 20 años en los que fue imputado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio, estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad y ser absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema en 2020.