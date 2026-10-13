En la sede de la Casa de Entre Ríos en la ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Gestión Turística de la Municipalidad realizó la presentación oficial de “Gualeguaychú, Tierra de Aventuras”. Según explicaron, se trata de una iniciativa que integra la riqueza natural, el valor cultural y la historia de la ciudad en una propuesta pedagógica dirigida a instituciones educativas y prestadores especializados en turismo estudiantil de todo el país.

El programa está destinado a estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º grado del nivel primario y contempla paquetes adaptables a los requerimientos pedagógicos de cada institución, los objetivos educativos y los tiempos de permanencia.

“Las propuestas incluyen recorridos por reservas naturales y museos, actividades de senderismo, observación de aves, arqueología, paleontología, campamentismo, kayak, orientación y astronomía, entre otras experiencias que permiten abordar contenidos educativos en contacto con el entorno natural, histórico y cultural de Gualeguaychú”, detallaron desde el Municipio.

El encuentro reunió a autoridades municipales, representantes de agencias de viajes y directivos del sector. Entre los asistentes estuvieron Adrián Romero, director de Gestión Turística; Sandro Oscar Meyras, presidente de la Cámara Argentina Federal de Turismo Estudiantil (CAFTE) y directivo de Maxdream; Sebastián Sarsfield, director ejecutivo de dicha entidad; Fabián Román, presidente de Fundación Plan21; Juan Solari, responsable de Áreas Naturales Protegidas del municipio; y Marcelo Enrique Flenche, representante de la agencia receptiva local Futuro Natural S.A.

“Detrás de cada experiencia turística hay personas que apuestan por la ciudad, que invierten, que emprenden, que desarrollan propuestas y que todos los días trabajan para recibir a quienes nos visitan”, expresó Romero durante la presentación y agregó que “el trabajo coordinado con los prestadores locales resulta determinante para brindar alternativas adaptadas a las metas formativas de cada grupo escolar”.

Además, remarcó que el flujo de estudiantes genera nuevas oportunidades para la economía local, al tiempo que vincula a los chicos con la biodiversidad y el acervo cultural gualeguaychuense.

Por otro lado, desde la Municipalidad destacaron que “la propuesta se enmarca además en el proceso de certificación internacional de sostenibilidad Biosphere, que el Gobierno local gestiona junto a la Fundación Plan21”, una estrategia que “promueve un modelo de gestión integral que articula la conservación ambiental, el respeto por la identidad comunitaria y el fortalecimiento del trabajo local”.