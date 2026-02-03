EN ALBERDI Y DEL VALLE
Una camioneta atropelló a un adolescente que iba en bicicleta en pleno centro
En la mañana de este martes, un auto chocó a un ciclista en la intersección de Alberdi y Av. Del Valle.
El siniestro involucró a una camioneta Toyota blanca, conducida por una persona de 69 años, y a un adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta. El joven resultó con lesiones leves y fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario.
Noticia en desarrollo…
