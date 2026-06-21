Un auto cayó a un cauce de agua este domingo por la mañana en la zona rural del departamento Federación, luego de despistar mientras circulaba con dos personas mayores de edad a bordo. Ambos ocupantes fueron rescatados por un familiar y no sufrieron lesiones.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las seis en Colonia San Roque, cuando un Chevrolet Meriva despistó e ingresó al agua. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, que eran acompañados por familiares en otro automóvil.

Quienes iban detrás observaron el momento en que el auto salió de su trayectoria y cayó al cauce. Ante esa situación, uno de los familiares se arrojó de inmediato al agua y logró sacar a los dos ocupantes.

Tras el rescate, ambas personas fueron trasladadas a sus viviendas y no presentaban lesiones, según indicó la Policía.

Fuente: AHORA