Un automovilista quedó atrapado este martes por la mañana tras chocar de frente contra un acoplado estacionado sobre la banquina de la Ruta Nacional 12, a pocos kilómetros de la rotonda de acceso a Crespo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:20 y demandó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de Crespo. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron que la lanza del acoplado se había incrustado en el habitáculo del vehículo: el conductor se salvó de milagro y no podía salir por sus propios medios.

Los bomberos estabilizaron el auto y realizaron maniobras de rescate con herramientas de extricación para liberar al único ocupante del rodado.

Una vez rescatado, el conductor fue asistido por personal del servicio de emergencias y trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Del operativo también participaron efectivos policiales y otros organismos, que trabajaron en las tareas de rescate, asistencia y prevención hasta finalizar la intervención.