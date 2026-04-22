Un grave siniestro vial se registró minutos antes de las 7 de este miércoles en el kilómetro 331 de la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a la localidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá. Un automóvil impactó violentamente contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada, según se informó a AHORA.

En el vehículo, un Toyota Corolla, viajaban cinco personas (dos hombres y tres mujeres) de 39, 53, 57 y 59 años. El grupo había partido desde la ciudad de Gualeguaychú y tenía como destino Villa Libertador San Martín.

Producto del fuerte impacto contra el equino, tres de los ocupantes debieron ser asistidos y trasladados al Hospital Santa Rosa de Lucas González. Según el primer reporte médico, los heridos presentaban lesiones de carácter leve, aunque quedaron en observación para evaluar su evolución.

En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción para labrar las actuaciones correspondientes y retirar al animal de la cinta asfáltica, con el fin de normalizar el tránsito en una hora de alta circulación.