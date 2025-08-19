Un accidente en el kilómetro 41 de la ruta 18 dejó un auto con su parte delantera totalmente destrozada. El choque ocurrió en la zona del puente sobre el Arroyo Grande y no hubo otro vehículo involucrado.

Según trascendió apenas ocurrido el hcho, solo se registraron lesiones leves y el conductor del auto fue derivado al hospital de Viale.

El tránsito por la ruta no se había cortado pero era asistido.